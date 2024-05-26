«Эмполи» примет «Рому» в 38-м туре Серии А.

Хозяева идут фаворитами матча за 2.17. На победу гостей предлагается коэффициент 3.40, на ничью – 3.55.

«Рома» может 3-й год подряд занять 6-е место в Серии А и повторить количество очков с балансом матчей. Это произойдет в случае проигрыша в матче с «Эмполи».

● Сезон-2021/22 – 6-е место, 63 очка, 18 побед, 9 ничьих и 11 поражений;

● Сезон-2022/23 – 6-е место, 63 очка, 18 побед, 9 ничьих и 11 поражений;

● Сезон-2023/24 – 6-е место, 63 очка, 18 побед, 9 ничьих и 10 поражений (на данный момент).

Матч пройдет 26 мая и начнется в 21:45 мск.