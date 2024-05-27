Букмекеры уверены, что Мареска возглавит «Челси». Коэффициент на назначение обвалился до 1.10

Букмекеры уверены, что Энцо Мареска станет новым главным тренером «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб запросил у «Лестера» официальное разрешение на переговоры с итальянским специалистом. Сообщалось, что переговоры выходят на продвинутую стадию.

Британские букмекеры отреагировали на новость, обвалив коэффициент на назначение Марески в «Челси» до 1.10.

В случае оформления сделки «Челси» заплатит «Лестеру» компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.

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Промес и Дзюба – 15 голов, Соболев – 12. Какой букмекеры видели гонку бомбардиров РПЛ до начала сезона РПЛ-23/24?