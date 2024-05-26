В 7 из 9 последних очных матчей «Порту» и «Спортинга» были удаления

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«Порту» и «Спортинг» сыграют в финале Кубка Португалии.

В 7 из 9 последних очных матчей этих команд были удаления. 5 из 7 красных карточек получили игроки «Спортинга». Если в финале Кубка будет удаление, сыграет коэффициент 2.80.

Главным арбитром встречи назначен Фабиу Вериссиму. Он судил очный матч «Порту» и «Спортинга» лишь раз – в 2019 году. В той встрече арбитр показал 2 красные карточки.

Финал пройдет 26 мая и начнется в 19:15 мск.

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Но сегодня будет 8 игра с удалением 🫤🫤🫤
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