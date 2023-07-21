Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

За последние пять лет средняя результативность матчей РПЛ росла, постепенно и медленно, но росла. А в сезоне-2022/23 прорвало: общее число голов за сезон перевалило 700.

Как так вышло?

Есть две основные версии. Первая – из-за бана в еврокубках и санкций футболисты не испытывают особого турнирного давления, проще сохраняют игровой тонус и хотят радовать болельщиков.

Вторая – падение уровня лиги. Из-за того, что средний уровень лиги упал, стали приезжать менее качественные легионеры, а местные не растут выше определенного уровня. И если раньше они справлялись с более простой задачей – разрушением и обороной, то теперь не способны даже на это.

Выбирайте сами, какая версия ближе вам. Но факт остается фактом – результативность РПЛ растет, особенно это было заметно в прошлом сезоне.

Сначала РПЛ зажигала на старте сезона, когда первые четыре тура стали самыми результативными в истории. Но и на этом все не остановилось.

«Команды стали играть в более агрессивный футбол. Наверное, это одна из причин высокой результативности, – рассуждал президент РПЛ Александр Алаев. – Понятно, что можно искать и другие, в том числе отъезд квалифицированных защитников. Но в целом это точно привлекает аудиторию, поэтому стоит порадоваться, а о причинах лучше спрашивать специалистов».

Плюс всплывает фактор ВАР, благодаря которому существенно увеличилось количество ударов с 11-метровых.

Количество пенальти за 90 минут после окончания сезона зависло на цифре 0,51, практически по удару на два матча. В прошлом и позапрошлом сезонах чуть меньше, в среднем 0,46.

А в доварном периоде какие-то жалкие 0,29. А ведь еще почти 13% от всех мячей в прошлом сезоне.

Сразу вспоминается «Ростов», установивший рекорд по заработанным пенальти за сезон. «Ростов» пробил 14 пенальти за 22 матча сезона-2022/23, замахнется ли на рекорд в следующем сезоне?

Есть сомнения: в этом сезоне подход к пенальти изменится – для нарушений в штрафной повысят планку, об этом говорят в судейском корпусе после прихода Милорада Мажича и его рекомендаций.

И последнее – ничейных результатов стало сильно меньше.

Лидером по ничьим стал «Факел», в итоге сохранивший прописку. У воронежцев 12 ничейных результатов (два матча закончились со счетом 0:0). У «Спартака» и «Краснодара» по 9 ничейных результатов и тоже по паре сухих встреч.

Похоже, РПЛ стала более смелой лигой. Видимо, в следующем сезоне голов будет еще больше.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов