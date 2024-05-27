БЕТСИТИ начислит до 50% кешбэка за экспрессы

Игроки будут получать бонусы ежедневно.

БЕТСИТИ запускает новую акцию – кешбэк за экспрессы. Она продлится до 27 июля.

Игрокам нужно собирать экспрессы от 3 до 20 событий, коэффициент на каждое из которых от 1.50. Ставки должны быть от 100 рублей.

За каждый экспресс, соответствующий условиям акции, начисляется кешбэк фрибетами. Чем больше сумма ставки, тем выше бонус. Максимальный кешбэк – 50%.

Бонусы начисляются после 9 утра следующего после расчета ставки дня. Максимальный кешбэк – 20 000 рублей.

Полные условия акции