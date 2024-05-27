Букмекеры открыли линию на достижения Сафонова в первом сезоне в «ПСЖ»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Ставки на спорт Краснодар Матвей Сафонов Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры начали принимать ставки на достижения Матвея Сафонова в первом сезоне в составе «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

Коэффициенты на достижения Сафонова в первом сезоне в «ПСЖ»:

1.25 — станет чемпионом Франции в первом же сезоне;

1.60 — минимум 6 раз выйдет в старте в Лиге 1;

1.80 — 3 раза сыграет на ноль в Лиге 1;

2.50 — выйдет в старте в матче Лиги чемпионов;

3.00 — попадет в сборную тура по версии L’Équipe;

7.00 — отобьет пенальти в Лиге 1.

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2 комментария
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Ответ Вячеслав Припузов
Судя по профилю ПСЖ Сафонов будет 7 вратарем в команде, не факт что он вообще выйдет на поле, возможно отправится в аренду для адаптации, где за ним будут наблюдать, у нас же нет возможности нахождения скаутов нс стадионах из-за фануйди...скаутуйди...
Судя по трансфермаркету, у Рико и Летелье контракты заканчиваются, Навас уходит, Тенас слабый. Не видно особо у Матвея конкурентов за место запасного вратаря, если перейдет
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