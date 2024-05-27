Букмекеры открыли линию на достижения Сафонова в первом сезоне в «ПСЖ»
Букмекеры начали принимать ставки на достижения Матвея Сафонова в первом сезоне в составе «ПСЖ».
Ранее появилась информация, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.
Коэффициенты на достижения Сафонова в первом сезоне в «ПСЖ»:
1.25 — станет чемпионом Франции в первом же сезоне;
1.60 — минимум 6 раз выйдет в старте в Лиге 1;
1.80 — 3 раза сыграет на ноль в Лиге 1;
2.50 — выйдет в старте в матче Лиги чемпионов;
3.00 — попадет в сборную тура по версии L’Équipe;
7.00 — отобьет пенальти в Лиге 1.
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