Букмекеры открыли линию на достижения Сафонова в первом сезоне в «ПСЖ»

Букмекеры начали принимать ставки на достижения Матвея Сафонова в первом сезоне в составе «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

Коэффициенты на достижения Сафонова в первом сезоне в «ПСЖ»:

1.25 — станет чемпионом Франции в первом же сезоне;

1.60 — минимум 6 раз выйдет в старте в Лиге 1;

1.80 — 3 раза сыграет на ноль в Лиге 1;

2.50 — выйдет в старте в матче Лиги чемпионов;

3.00 — попадет в сборную тура по версии L’Équipe;

7.00 — отобьет пенальти в Лиге 1.

Ставки на Спортсе

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