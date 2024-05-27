Единая лига ВТБ получила от букмекеров 181,2 млн рублей отчислений за 1-й квартал 2024 года

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Единая лига ВТБ сообщила о полученных целевых отчислениях от букмекеров за первый квартал 2024 года.

Лига получила в общей сложности 181,2 миллиона рублей от букмекеров в качестве отчислений.

70% от этой суммы пошло на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, 25% - на финансирование детско-юношеского спорта и 5% - на массовый спорт.

В первом квартале прошлого года Единая лига ВТБ получила 127,4 миллиона рублей в виде целевых отчислений – на 42,2% меньше.

8,1 млрд рублей – суммарные целевые отчисления букмекеров за 1-й квартал 2024 года.

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