Экспресс, состоящий из тоталов и исхода, принес клиенту BetBoom свыше 615 000 рублей выигрыша со ставки в 5 000!

Прошлый понедельник завершился для клиента BetBoom весьма успешно – он собрал экспресс из тоталов и одного исхода. Беттор рискнул и поставил 5 000 рублей. Через несколько часов он стал обладателем выигрыша в размере 615 286 рублей!

Но он мог выиграть 1 107 500 рублей, если бы по одной ставке из купона не был совершен возврат. Первоначально коэффициент его экспресса составлял 221.5, но из-за одного матча он снизился до 148.09.

Практически весь купон зашел без особых сложностей. Беттор успешно предсказал развязки игр. Но экспресс чуть не разбился, когда проходила встреча «Салернитаны» с “Вероной” в рамках чемпионата Италии. Клиент BetBoom предположил, что общий тотал забитых мячей будет больше 2,5. В начале встречи команд все было хорошо — в первом тайме гости занесли в ворота хозяев два мяча. Но до 90-й минуты на табло горел равный счет – 2:0.

Спасителем нервов клиента BetBoom стали защитник хозяев Костас Манолас, который пробил в штангу противника, и полузащитник «Салернитаны» Джулио Маджор, добивший мяч в сетку ворот. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Футболисты «Вероны» обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Италии, а ставка беттора зашла.

Нервным был матч московского «Торпедо» с ярославским «Шинником» в рамках 33-го тура Первой лиги. Клиент BetBoom грузил на тотал больше 2. Игра завершилась со счетом 1:1. Команды обеспечили ставке беттора возврат.

Аналогичным возвратом могла завершиться игра “Хеккен” с “Мальме” в рамках чемпионата Швеции. Беттор поставил на тотал больше 3. В первом тайме гости занесли один гол в ворота противника. Свой следующий мяч они забили уже во второй половине игры. Хозяева ответили на 76-й минуте матча. Для того чтобы ставка зашла необходим был еще один забитый мяч. Беттору пришлось ждать его почти до самого финального свистка. На третьей минуте дополнительного времени хозяева успешно пробили пенальти, сравняв счет. Игра завершилась с результатом 2:2 и ставка зашла!

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