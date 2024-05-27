Генерала Попова обвиняют в хищении 130 млн рублей. Он проиграл на ставках около 30 млн («Коммерсантъ»)

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Генерал Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, мог потратить похищенные средства на ставки.

Ранее в СКР заявили, что экс-командующий 58-й гвардейской армией причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.

Изначально, по данным «Коммерсанта», в материалах фигурировал другой генерал, также участвовавший в СВО. Однако еще до начала полноценного расследования он погиб и посмертно был удостоен звания Героя России.

«После смерти его уголовное преследование стало невозможным, а крайним в деле оказался генерал Попов, которому, считает следствие, первый фигурант перевел часть средств, якобы вырученных за реализацию металла, прямо на банковскую карточку.

Диспозиция части 4 статьи 159 УК РФ предполагает, что откат должен составлять не менее 1 миллиона рублей, однако, по версии источника, на карту генерал получил всего 500 тысяч рублей. Якобы эта сумма была одолжена им, а не похищена.

Дома у генерала Попова следствие и ФСБ ничего ценного не нашли, и этот факт защита использовала, выступая в суде против ареста фигуранта. В ответ следователь привел аргумент, что генерал проиграл около 30 миллионов рублей на площадке Winline.

Он отметил, что данные сведения были получены в ходе осмотра изъятого у него мобильного телефона. Следствие считает, что это могла быть доля от махинаций», – сообщает «Коммерсантъ».

Суд назначил Попову два месяца ареста в тюрьме «Лефортово», а позже отклонил ходатайство следствия об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Ставки на Спортсе

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8 комментариев
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А вот и липовое дело для неудобного генерала состряпали. Было трудно, это же не обычный ряженый паркетный казнокрадец, типа Тимура Иванова с его балами и женой светской львицей, это настоящий боевой генерал, у которого за душой ни гроша и который почему-то, в отличие от коллег, не хочет отправлять солдат на верную смерть ради очередной звездочки, и не говорит то, что хочет слышать начальство. К такому сложно было подкопаться, но нерешаемых задач нет, поэтому придумали историю со ставками.
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Жаль человека. Мне кажется очень порядочный офицер .
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Ответ Александр Кудрявцев
Хоть и липовые, хоть настоящее дело. И не чего не будет, ну дадут условно либо штраф 🫤🫤🫤
Кто вам такую дурь рассказывает??если он неугоден верхам,то 10 лет легко впаяют
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Ответ Дмитрий Рабко
В ответ следователь привел аргумент, что генерал проиграл около 30 миллионов рублей на площадке Winline. Как играет, таки командует. Лузер.
это ложь, т.к. на суде следователь данных обстоятельств не озвучивал
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