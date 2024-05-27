Стали известны обладатели главной футбольной премии года – Winline Герои РПЛ

26 мая в Центре Кино «Мосфильм» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ, на котором были подведены итоги сезона-2023/24 российской Премьер-лиги и вручены награды лучшим футболистам, тренерам и представителям футбольной индустрии.

Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звезд кино, шоу бизнеса и блогосферы.

Ведущими премии стали Дмитрий Губерниев и Сабина Актерина, на открытии церемонии выступил рэпер Баста и его команда. Также для гостей мероприятия ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова и комментатор Михаил Моссаковский, в сопровождении Московского мужского камерного хора, исполнили обновленную версию трека RPLove.

Гостями вечера, помимо главных героев – футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, стали Евгения Медведева, Ольга Бузова, Антон Шастун, Гурам Амарян, Дмитрий Позов, T-Killah, Бустер и другие. Специальным приглашенным гостем стал итальянский экс-тренер «Спартака» – Массимо Каррера.

Лучших по итогам чемпионата страны определяли все сегменты футбольного сообщества. В голосовании были задействованы спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, а также спортивные менеджеры. Голосование в несколько этапов проходило с 22 апреля по 24 мая.

Победителями Премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-23/24 стали:

КАТЕГОРИЯ СПОРТ

Игрок сезона: Константин Тюкавин («Динамо»)

Тренер сезона: Марцел Личка («Динамо»)

Нападающий сезона: Константин Тюкавин («Динамо»)

Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Защитник сезона: Дуглас Сантос («Зенит»)

Вратарь сезона: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Открытие сезона: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Гол сезона: Константин Тюкавин («Динамо»)

Ассист сезона: Федор Чалов (ЦСКА)

Также на торжественной церемонии Премии свои награды получили лучший бомбардир сезона-2023/24 – Матео Кассьерра из «Зенита» и лучший ассистент чемпионата – Максим Глушенков из «Локомотива».

КАТЕГОРИЯ МАРКЕТИНГ

Журналист/блогер сезона: Нобель Арустамян

VK Видео видеоконтент сезона: «Коммент.Шоу»

Matchday сезона: Хип-хоп на Дону («Ростов»)

Промо к матчу сезона: трансфер Луиса Чавеса («Динамо»)

Социальный проект сезона: благотворительный match day «Журавли»

Мерч сезона: Нижегородцы («Пари НН»)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ РПЛ

Самый медийный футболист: Наир Тикнизян («Локомотив»)

Лучший молодой игрок сезона: Никита Салтыков («Крылья Советов»)

Winline Герои РПЛ – новый этап признания заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его, вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию всего российского футбола. В этом году премия обратила на себе пристальное внимание не только экспертов спортивного мира, но и широкую аудиторию всей страны.