Стали известны обладатели главной футбольной премии года – Winline Герои РПЛ

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26 мая в Центре Кино «Мосфильм» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ, на котором были подведены итоги сезона-2023/24 российской Премьер-лиги и вручены награды лучшим футболистам, тренерам и представителям футбольной индустрии.

Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звезд кино, шоу бизнеса и блогосферы. 

Ведущими премии стали Дмитрий Губерниев и Сабина Актерина, на открытии церемонии выступил рэпер Баста и его команда. Также для гостей мероприятия ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова и комментатор Михаил Моссаковский, в сопровождении Московского мужского камерного хора, исполнили обновленную версию трека RPLove.

Гостями вечера, помимо главных героев – футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, стали Евгения Медведева, Ольга Бузова, Антон Шастун, Гурам Амарян, Дмитрий Позов, T-Killah, Бустер и другие. Специальным приглашенным гостем стал итальянский экс-тренер «Спартака» –  Массимо Каррера.

Лучших по итогам чемпионата страны определяли все сегменты футбольного сообщества. В голосовании были задействованы спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, а также спортивные менеджеры. Голосование в несколько этапов проходило с 22 апреля по 24 мая.

Победителями Премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-23/24 стали: 

КАТЕГОРИЯ СПОРТ

  • Игрок сезона: Константин Тюкавин («Динамо»)
  • Тренер сезона: Марцел Личка («Динамо»)
  • Нападающий сезона: Константин Тюкавин («Динамо»)
  • Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»)
  • Защитник сезона: Дуглас Сантос («Зенит»)
  • Вратарь сезона: Матвей Сафонов («Краснодар»)
  • Открытие сезона: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)
  • Гол сезона: Константин Тюкавин («Динамо»)
  • Ассист сезона: Федор Чалов (ЦСКА)

Также на торжественной церемонии Премии свои награды получили лучший бомбардир сезона-2023/24 – Матео Кассьерра из «Зенита» и лучший ассистент чемпионата – Максим Глушенков из «Локомотива».

КАТЕГОРИЯ МАРКЕТИНГ

  • Журналист/блогер сезона: Нобель Арустамян
  • VK Видео видеоконтент сезона: «Коммент.Шоу»
  • Matchday сезона: Хип-хоп на Дону («Ростов»)
  • Промо к матчу сезона: трансфер Луиса Чавеса («Динамо»)
  • Социальный проект сезона: благотворительный match day «Журавли»
  • Мерч сезона: Нижегородцы («Пари НН») 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ РПЛ 

  • Самый медийный футболист: Наир Тикнизян («Локомотив»)
  • Лучший молодой игрок сезона: Никита Салтыков («Крылья Советов»)

Winline Герои РПЛ – новый этап признания заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его, вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию всего российского футбола. В этом году премия обратила на себе пристальное внимание не только экспертов спортивного мира, но и широкую аудиторию всей страны. 

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    1 комментарий
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    В это время Семак, Барриос и Кассьера глядя на очередную золотую медаль... "ну ладно"...
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