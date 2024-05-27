OLIMPBET останется титульным партнером Суперкубка России еще на 3 года. Сумма сделки – 975 млн рублей

Теги премьер-лига Россия РФС OLIMPBET Суперкубок России Футбол

OLIMPBET останется титульным партнером Суперкубка России.

РФС провел открытый аукцион, по итогам которого был выбран партнер Суперкубка России. Новый договор с букмекерской компанией OLIMPBET рассчитан на 3 сезона, общая сумма сделки составила 975 миллионов рублей. Она включает в себя дополнительный бюджет на маркетинговые активации.

OLIMPBET является партнером Суперкубка России с 2016 года. 

«Год назад партнерство с букмекерской компанией OLIMPBET позволило нам провести Суперкубок России с рекордными призовыми для участников. В этом году компания подтвердила статус надежного партнера РФС, предложив наилучшее предложение на торгах и существенно улучшив условия по сравнению с прошлым сезоном.

Уверены, в этом году мы вместе сможем подарить болельщикам еще более яркий и масштабный праздник старта нового футбольного сезона», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова. 

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2 комментария
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Скорее не болельщикам, командам больше премиальных подарят
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975 за каждый сезон, или за 3 сезона вместе взятые
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