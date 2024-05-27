OLIMPBET останется титульным партнером Суперкубка России еще на 3 года. Сумма сделки – 975 млн рублей

OLIMPBET останется титульным партнером Суперкубка России.

РФС провел открытый аукцион, по итогам которого был выбран партнер Суперкубка России. Новый договор с букмекерской компанией OLIMPBET рассчитан на 3 сезона, общая сумма сделки составила 975 миллионов рублей. Она включает в себя дополнительный бюджет на маркетинговые активации.

OLIMPBET является партнером Суперкубка России с 2016 года.

«Год назад партнерство с букмекерской компанией OLIMPBET позволило нам провести Суперкубок России с рекордными призовыми для участников. В этом году компания подтвердила статус надежного партнера РФС, предложив наилучшее предложение на торгах и существенно улучшив условия по сравнению с прошлым сезоном.

Уверены, в этом году мы вместе сможем подарить болельщикам еще более яркий и масштабный праздник старта нового футбольного сезона», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.