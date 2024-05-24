Случаи мошенничества в гемблинге участились на 64%. Дипфейк-фото на KYC стало в 10 раз больше

Компания Sumsub озвучила статистику по мошенничеству в сфере гемблинга за последние два года.

Самым распространенным видом мошенничества стало злоупотребление бонусами (69,9%). Далее идет отмывание денег (9,9%), мошенничество с платежками (5,9%), фродовые возвраты платежей (5,6%) и вилки (2,3%).

По частоте гемблинг-мошенничества лидирует Бангладеш (8,5% от всех игроков). Далее идут Индонезия (8%), Южная Корея (6,6%), Пакистан (6,1%), Босния и Герцеговина (6%).

В промежутке с 2022 по 2023 годы количество случаев с использованием дипфейк-фото на KYC (верификация личности – прим. Sports) выросло в 10 раз.

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