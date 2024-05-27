«Ответственная игра» ЕЦУПИС признана социально значимым сервисом (FINAWARD)

Единый ЦУПИС стал победителем премии FINAWARD за создание социально значимого сервиса «Ответственная игра».

Сервис в Кошельке ЦУПИС позволяет устанавливать ограничения на осуществление интерактивных ставок у всех легальных букмекеров России.

Беттор может установить различные самоограничения: лимит на максимальную сумму одной операции, лимит на сумму операций в день/ неделю/ месяц, а также самоисключение – запрет переводов в адрес букмекеров.

«Быть социально ответственной компанией – значит работать в интересах клиентов и общества. Руководствуясь этим принципом, мы запустили сервис, который помогает нашим пользователям ответственно подходить к ставкам на спорт и воспитывать в себе дисциплину.

Вместе с «Ответственной игрой» в Кошельке ЦУПИС можно соблюдать баланс между азартом и самоконтролем.

Нам приятно, что нашу идею и ее реализацию высоко оценило профессиональное сообщество. Это вдохновляет нас на поиск новых уникальных решений, которые сделают этот мир лучше, а наших клиентов – счастливее», – заявила председатель Правления ЕЦУПИС Елена Шейкина.

Ставки на Спортсе

Промес и Дзюба – 15 голов, Соболев – 12. Какой букмекеры видели гонку бомбардиров РПЛ до начала сезона РПЛ-23/24?