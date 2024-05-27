Артем Дзюба назвал себя «спартачом» в новом выпуске шоу «Футбольная монополия»

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск шоу «Футбольная монополия», в котором амбассадоры БК «Лига Ставок» Леонид Слуцкий и Артем Дзюба бросают вызов звездам.

На этот раз гостями шоу стали Роман Павлюченко и Алексей Березуцкий. Игроки попытались понять дикцию легендарного ганского телеведущего, боролись за магазин четок «Бекиевич», инвестиционный клуб «Бывшая жена» и школу танцев «Тики-така».

В основе шоу «Футбольная монополия» лежит популярная настольная игра. Каждому игроку выдается стартовый капитал на покупку недвижимости или выплату за попадание на чужую клетку с собственностью. Во время игры участники по очереди кидают кубик и передвигаются по полю. Задача игроков – заработать как можно больше денег и бросить вызов своим соперникам.

Ранее участниками «Футбольной монополии» становились олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, комики Владимир Маркони, Сергей Мезенцев, Олег Верещагин и Константин Маласаев, телеведущие Мария Орзул и Отар Кушанашвили, а также актер Максим Лагашкин.

Час убойных шуток, забавных челленджей и футбольных разговоров в «Футбольной монополии» на канале «Суперлига»: https://youtu.be/4fLxxSVj-iA