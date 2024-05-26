Мбаппе, Кейн и Роналду – главные претенденты на «Золотую бутсу» Евро 2024 по мнению букмекеров
Букмекеры назвали претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2024.
Фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» считается Килиан Мбаппе. Вторым претендентом котируется Харри Кейн, третьим – Криштиану Роналду.
Топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» Евро-2024:
- Килиан Мбаппе – 6.00;
- Харри Кейн – 6.50;
- Криштиану Роналду – 13.00;
- Джуд Беллингем – 15.00;
- Оливье Жиру – 20.00;
- Ромелу Лукаку – 20.00;
- Антуан Гризманн – 25.00;
- Букайо Сака – 28.00;
- Альваро Мората – 30.00;
- Коул Палмер – 30.00.
Килиан Мбаппе – 6.50;
Фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» считается Килиан Мбаппе. Вторым претендентом котируется Харри Кейн.
Это как?
На каждом национальном турнире с их игроками это должна быть Германия образца 2014