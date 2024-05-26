Мбаппе, Кейн и Роналду – главные претенденты на «Золотую бутсу» Евро 2024 по мнению букмекеров

Теги Криштиану Роналду Ставки на спорт Харри Кейн Килиан Мбаппе Ставки на футбол Евро-2024 Ставки

Букмекеры назвали претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2024.

Фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» считается Килиан Мбаппе. Вторым претендентом котируется Харри Кейн, третьим – Криштиану Роналду.

Топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» Евро-2024:

  1. Килиан Мбаппе – 6.00;
  2. Харри Кейн – 6.50;
  3. Криштиану Роналду – 13.00;
  4. Джуд Беллингем – 15.00;
  5. Оливье Жиру – 20.00;
  6. Ромелу Лукаку – 20.00;
  7. Антуан Гризманн – 25.00;
  8. Букайо Сака – 28.00;
  9. Альваро Мората – 30.00;
  10. Коул Палмер – 30.00.

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3 комментария
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Жиру
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Харри Кейн – 6.00;
Килиан Мбаппе – 6.50;
Фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» считается Килиан Мбаппе. Вторым претендентом котируется Харри Кейн.
Это как?
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Англичане везде фавориты, все таки самая большая загадка в историй человечества как они не доминирует в каждом национальном турнире каждый раз. Это насколько надо плохо использовать такие таланты...
На каждом национальном турнире с их игроками это должна быть Германия образца 2014
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