Победа Норриса, Риккардо помог Ферстаппену, намекнул на уход из «Ф-1» и стал гонщиком дня, Макса наказали за мат и другие новости Гран-при Сингапура
Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сингапура «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. Норрис выиграл гонку (третья победа в сезоне и карьере), Ферстаппен финишировал вторым, минимизировав потери в трудный уик-энд «Ред Булл», Пиастри стал третьим.
Ландо до 52 очков сократил отставание от Макса, «Макларен» на 41 балл оторвался от «Ред Булл».
2. Риккардо, вероятно, провел последнюю гонку в «Ф-1» – в США в кокпит «РБ» должен вернуться Лоусон. Дэн намекнул на уход после 18-го места в Сингапуре (и стал гонщиком дня!).
Австралиец успел помочь Ферстаппену, отобрав лучший круг у Норриса в самом конце заезда. «Спасибо, Даниэль», – отреагировал Макс, которому теперь хватит вторых мест для титула. «Молодец, Даниэль», – сказал Ландо.
Риккардо рассчитывает на знатный рождественский подарок, если экс-напарник по «Ред Булл» станет чемпионом с отрывом в одно очко.
3. ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1», при этом бен Сулайем сравнил гонщиков с рэперами. Хэмилтон сообщил о «расовом элементе» в словах президента.
Позже Ферстаппена наказали за мат на пресс-конференции общественными работами. Макс устроил протест на следующей пресс-конференции, Хэмилтон поддержал соперника и призвал его не отбывать наказание. Действующий чемпион пригрозил уходом из «Ф-1»: «Не хочу постоянно иметь дело с подобным».
4. «Макларен» отказался от хитрого заднего антикрыла («мини-DRS») после трех жалоб «Ред Булл».
5. Отца Переса госпитализировали в предынфарктном состоянии после аварии гонщика с Сайнсом в Баку.
6. «Макларен» выступил в Сингапуре в ливрее «Возрождение легенды», «Мерседес» привез спонсорскую расцветку, «РБ» – джинсовую, «Ред Булл» отказался от использования фанатских дизайнов ради экономии массы.
7. Трансферные слухи: пресса сообщила об однолетнем контракте Боттаса с «Заубером», гонщик отрицает, «Ред Булл» гарантировал Лоусону место в «Ф-1» в 2025 году.
8. Хэмилтон забыл, как зовут Колапинто, после успеха нового пилота «Уильямса» в Азербайджане, Франко назвал рукопожатие с Льюисом «одним из самых особенных моментов в жизни», а самого семикратного чемпиона – своим кумиром.
9. MotoGP. Бастианини вырвал победу у Мартина на последнем круге Гран-при Эмилии-Романьи, Марк Маркес стал третьим, Баньяя упал после выигранных спринта и квалификации.
Миллер перейдет в «Прамак», определились составы всех команд на сезон-2025.
10. Мини-этап для юниоров в болидах «Ф-1» одобрят, пишет Autosport. Новички должны проехать квалификацию и спринт в Абу-Даби по окончании сезона.
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024
⏱️ Хроника Гран-при: Историческая «Ф-1» в Сингапуре: Норрис уничтожил пелотон, «Феррари» отыгралась за провал в квале
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Кристиан Хорнер: «Победы Пиастри – головная боль для «Макларена». Норрису платят в 5 раз больше»
Макс Ферстаппен: «Не думаю, что Риккардо будет себя жалеть. Он очень многого добился, многие люди могут об этом только мечтать»
Шарль Леклер: «Планы «Феррари» идут до буквы Z»
Карлос Сайнс: «На старте Колапинто чуть не выбил две или три машины»
🔔 Ближайшие гонки
1. Следующий этап «Ф-1» – Гран-при США (18-20 октября).
2. Гран-при Индонезии MotoGP (27-29 сентября).
3. Ралли Чили WRC (26-29 сентября).
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