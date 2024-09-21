«Это просто смехотворно». Льюис Хэмилтон поддержал Ферстаппена и призвал его проигнорировать штраф ФИА
Хэмилтон поддержал Ферстаппена в противостоянии с ФИА.
Пилот «Мерседеса» встал на сторону Макса в вопросе его конфликта с федерацией и ее президентом Мохаммедом бен Сулайемом.
Ферстаппен был оштрафован за то, что позволил себе нецензурную лексику на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура. Стюарды обязали Ферстаппена принять участие в общественных работах в рамках деятельности ФИА.
В ответ на это Ферстаппен практически полностью отказался от общения с журналистами на официальной пресс-конференции после квалификации, сославшись на проблемы с голосом.
Льюис заявил, что Ферстаппену стоит проигнорировать требование ФИА участвовать в общественной работе и что на его месте он бы поступил именно так.
«Честно говоря, мне кажется, что это просто смехотворно. В конце концов, это ведь «Формула-1» – вершина автоспорта. Лично я бы не стал делать ничего подобного, и я надеюсь, что Макс тоже не будет [подчиняться ФИА и участвовать в общественной деятельности в качестве отбытия штрафа]», – рассказал Хэмилтон.
Макс Ферстаппен односложно отвечал на пресс-конференции в знак протеста: «Штраф смехотворен, предпочту поберечь голос»
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