Валттери Боттас: «С «Заубером» ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт»

Боттас отрицает, что определился с будущим.

Пилот «Заубера » Валттери Боттас прокомментировал информацию о подписании нового однолетнего соглашения со швейцарской командой.

«Неправда. Ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт. Мы узнаем больше на следующей неделе.

Пишут всякое. Давайте сохранять холодную голову», – сказал финн перед Гран-при Сингапура .

«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)

Боттас подпишет с «Заубером» однолетний контракт (RN365)