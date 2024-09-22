  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Валттери Боттас: «С «Заубером» ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт»
7

Валттери Боттас: «С «Заубером» ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт»

Боттас отрицает, что определился с будущим.

Пилот «Заубера» Валттери Боттас прокомментировал информацию о подписании нового однолетнего соглашения со швейцарской командой.

«Неправда. Ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт. Мы узнаем больше на следующей неделе.

Пишут всякое. Давайте сохранять холодную голову», – сказал финн перед Гран-при Сингапура.

«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)

Боттас подпишет с «Заубером» однолетний контракт (RN365)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Ilta-Sanomat
возможные переходы
logoЗаубер
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
К неудаче Леклера в квалификации привела неполадка в работе термочехла (it.motorsport)
122 минуты назад
Оскар Пиастри: «Разочарован ужасными кругами в третьем сегменте квалификации»
135 минут назад
ФИА не накажет Ферстаппена за протест: «Макс принял участие в пресс-конференции, как предписано правилами»
2сегодня, 09:14
Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
7сегодня, 09:10
Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»
16сегодня, 09:00
Мини-этап для юниоров в болидах «Ф-1» одобрят (Autosport)
6сегодня, 08:28
Гран-при Сингапура-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00
11вчера, 19:30
Кристиан Хорнер: «Сегодня Ферстаппен выжал из машины абсолютно все, что только мог»
16вчера, 19:10
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, сумеем оказать давление на двух лидеров»
19вчера, 18:36
Ландо Норрис: «Болид «Макларена» позволяет мне выкладываться на 99% и все равно добиваться высоких результатов»
8вчера, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30