Валттери Боттас: «С «Заубером» ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт»
Боттас отрицает, что определился с будущим.
Пилот «Заубера» Валттери Боттас прокомментировал информацию о подписании нового однолетнего соглашения со швейцарской командой.
«Неправда. Ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт. Мы узнаем больше на следующей неделе.
Пишут всякое. Давайте сохранять холодную голову», – сказал финн перед Гран-при Сингапура.
«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Ilta-Sanomat
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