Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?

Главные обгоны и быстрые мысли.

«Формула-1» прибыла в локацию самого тяжелого и трудного Гран-при сезона в наиболее важный и переломный момент сезона: «Макларен» как раз обогнал «Ред Булл» в битве за Кубок конструкторов (впервые за 800+ дней!), проблемы действующих чемпионов достигли пика, а трек в Сингапуре – традиционно самый неудобный для болида команды из Милтон-Кейнса в новейшую эру.

Дело в огромном количестве техничных среднескоростных слепых поворотов с высокими поребриками – болид Ферстаппена на них подскакивает и не стабилизирует аэродинамическую платформу, не выдает прижимную силу и не «закусывает» трассу. С учетом жары (в районе +35 градусов), высочайшей влажности (около 70%), городского асфальта с низким уровнем сцепления и без наката, а также самой конфигурации трека задача по поиску верных настроек становится крайне запутанной – особенно с учетом высокого износа покрышек и минимального пространства для ошибок. Трек-то городской, барьеры максимально близки.

Также перед Гран-при 2024-го на трассу добавили четвертую зону DRS для частичного ускорения одного из секторов (небольшой сдвиг баланса в сторону скорости на прямых) и повышения шансов на обгон в гонке. Однако еще больше влияния предполагалось от нового асфальта в половине ключевых поворотов: выходило, покрытие меняло сцепление от виража к виражу, предыдущие исторические данные обнулялись, и настраивать машину становилось еще труднее. В таких условиях обычно выигрывают болиды с базово сильными характеристиками – которые не требуют тщательной и многочасовой доводки для выведения в приемлемые рабочие окна. Оттого фаворитами сразу котировались самый универсальный «Макларен» и достаточно всеядная «Феррари», а дивы «Ред Булл» и «Мерседеса» страдали все практики. Однако ночью оба топа подобрали настойки на симуляторе – и смогли удивить выстрелить в квалификации (хоть и чемпионы выбирали баланс, похоже, именно для Ферстаппена)

Не меньшую роль подключало и мастерство пилотов: ведь в условиях близких барьеров способность укрощать машину и рисковать от виража к виражу – ключевая. С учетом трудных погодных условий требования к их концентрации – максимальные, потому форма как минимум на одном быстром круге способна перевернуть уик-энд для любой команды.

Гонка в Сингапуре же – всегда 2 часа на выживание, но теперь ее фактор тоже стал важен и перед квалификацией: из-за 4-й зоны DRS прибавилось возможностей для обгона, но для них требуются и особенные установки. Теперь не все вкладывали в один быстрый рывок.

Симуляция же гоночного темпа вновь обещала близкую борьбу – потому, казалось, «Макларен» перед квалификацией решил остановился на «безопасной» версии под главный заезд и решил не атаковать на полную :

Ведь фактор стратегии тут в основном прост: все пытаются угадать лучший момент для первого пит-стопа и затем молятся на удачный выезд сэйфти-кара. Производитель покрышек по данным с практик и симуляциям насчитал командам несколько опций с такой одной остановкой:

(0,3-0,4 секунды «медиум» уступает «софту» и выигрывает 0,6-0,7 секунды у «харда)

Но все равно важнее всего – именно потеря времени за автомобилем безопасности, в боксах и прогноз погоды: каждый из аспектов в особенности может подарить или отобрать победу в Сингапуре.

Уровень падения темпа на круге от износа для всех составов, кроме самого мягкого не слишком велик даже с новым асфальтом:

Общие ожидания всех пилотов и команд емче всего выражала фраза Даниэля Риккардо: помимо чудесной стратегии, – «надеюсь, машина безопасности появится вовремя. Верните Пике [специально разбившего болид в 2008-м ради победы Алонсо на средней «Рено»], давайте сделаем это»

После колоссального крэша в квалификации Сайнсу удалось сохранить позицию в топ-10: «Феррари» сумела пересобрать его болид с деталями той же спецификации – обычно практически нерешаемая задача в условиях закрытого парка.

Старт – еще один ключ к гонке, поскольку именно в нем и в первом повороте на такой малообгонной трассе реальнее всего радикально улучшить позицию, помимо стратегии. Потому риск с более мягким составом ради рывка – не такая уж безумная стратегия, хоть и крайне рисковая, пока первый отрезок на «харде» не менее рискован: помимо проигрыша в самом начале без раннего автомобиля безопаности можно еще и круто проиграть по потенциальным позициям, перегревая состав без ухода прямых соперников на более ранний пит-стоп.

И Хэмилтон с Риккардо решили стартовать на «софте»! Магнуссен, Стролл, Боттас и Чжоу выбрали риск с «хардом». Остальные – на консервативном «медиуме».

Лидерам пришлось долго ждать аутсайдеров – их шины явно остыли.

Ход гонки: Норрис шел на Большой шлем, но начал считать стены, «Феррари» и «Макларен» выдали мощнейшие стратегии, Норрис отрывался и считал стены, «Мерседес» провалился

• Норрис наконец выдал хороший старт и сохранил позицию. Хэмилтон атаковал Ферстаппена, но ему не хватило рывка – Макс отбился. Колапинто выстрелил на 8-е, Сайнс провалился на 12-е.

• Битва Расселла и Пиастри едва не подарила пару мест Хюлькенбергу: Оскару пришлось пожарно переобгонять «Хаас». Оказалось, Колапинто вырвал позиции смелейшим нырянием по внутренней и выбесил напарника – все маневры в видео.

Суперманевр Колапинто с бортовой камеры:

• Норрис за круг выбросил Ферстаппена из зоны DRS, а Макс проделал то же самое с Хэмилтоном.

• На 9-м круге у Норриса потребовали создать 5-секундный отрыв от Ферстаппена – к тому моменту он насчитывал только 3 секунды.

• На 11-м круге Норрис оторвался на нужные 5 секунд, а Риккардо на «софте» открыл волну пит-стопов – даже на 3-5 кругов раньше планируемого «Пирелли».

• На 12-м круге в боксы заехал и Албон, застрявший за Магнуссеном на «харде» после провала на старте. Успел вернуться перед Риккардо.

• На 14-м круге то же сделал и застрявший за Цунодой на 12-м провалившийся Сайнс – вернулся прямо перед Албоном 18-м. Норрису сообщили рассчитанный размер подрезки в этом году – 2 секунды с круга.

• На 16-м круге отрыв Норриса вырос до 10 секунд.

• На 16-м круге Албон потерял темп, проехал еще круг и сошел. Первые данные – перегрев машины.

• «Ред Булл» оказался настолько плох, а Колапинто – настолько хорош, что Перес 16 кругов не смог ничего сделать с Франко и даже похвалил его по радио «он очень хорош».

• Хэмилтон дотерпел на «софте» до 18-го круга – и вернулся 13-м за Магнуссеном на «харде», попав под риск тоже застрять за «Хаасом».

• Хэмилтон потратил 2 круга на опережение Магнуссена.

• На 21-м круге Норрис нарастил отрыв до 15 секунд – и «Макларен» попросил теперь следить за шинами, чтобы осилить план на гонку.

• На 22-м круге Хэмилтон обогнал и Окона – поднялся на 11-е.

• На 26-м круге Норрис уехал от Ферстаппена уже на 20 секунд.

• На 26-м круге Леклер наконец обогнал Алонсо. И Фернандо тут же заехал на пит-стоп – вернулся 15-м (за Сайнсом!)

• Расселл заехал на пит-стоп на 28-м – и вернулся перед Хэмилтоном! Столько времени Льюис потерял в трафике.

• На 30-м круге Норрис потерял 3-4 секунды и сообщил о потенциальном повреждении переднего антикрыла – ударил в стену. «Ред Булл» тут же ответил пит-стопом Ферстаппена – Макс выехал прямо на хвосте Леклера, едва не столкнувшись с «Феррари».

• Колапинтно заехал в боксы на 30-м круге и вернулся 13-м, позади Переса. Хюлькенберг – на том же круге и уступил позицию Алонсо и Сайнсу.

• Норрис заехал в боксы на 31-м круге – ему не меняли антикрыло, только покрышки: небольшое повреждение сочли несущественным. Ландо сохранил лидерство, пока Макс обгонял Леклера.

• С 32-го круга Расселл уперся в Леклера и пытался на него прессовать – однажды даже вытолкнул Джорджа с трека.

• На 37-м круге Шарль наконец заехал в боксы – и вернулся 8-м, за Алонсо и Сайнсом.

• На 39-м круге Пиастри последним из лидеров взял новые шины – и вернулся 5-м. Ферстаппен оказался на 2-м с отставанием в 23 секунды, 14 секунд ему уступал Расселл.

• Уже на 40-м круге Пиастри реализовал преимущество в шинах над Хэмилтоном и с первой же попытки объехал «Мерседес» – 4-е место для «Макларена».

• Риккардо на изношенных шинах покатал Цуноду на свежем «софте» целых 5 кругов, пока не пропустил по приказу на 41-м круге – вызвав огромное недовольство японца по радио: ему предстояло ехать на поврежденном комплекте еще 20 кругов.

• На 43-м круге Сайнс на изношенных шинах пропустил Леклера, за пару кругов до этого опередившего Алонсо. Шарлю оставалось 14,5 секунд до Хэмилтона и топ-5 – по радио «Феррари» передала №16 о настижении Льюиса к концу гонки.

• На 45-м круге Пиастри повторил атаку на Хэмилтона уже на Расселле – и взобрался в топ-3.

• На 46-м круге Норрис вновь ударил колесом в стену и потерял пару секунд – «Макларен» вновь прошел проверку на крепость.

• На 49-м круге Норрис проехал быстрейший круг и вернул отрыв к 26 секундам. Ландо тут же напоминали о необходимости пить и сохранять концентрацию.

• На 50-м круге Леклер настиг и опередил Хэмилтона – «Мерседес» подвел Льюиса смелой стратегией, №44 оказался безоружен.

• На 55-м круге Норриса попросили остудить машину и привезти ее до финиша – отрыв от Ферстаппена составлял 29 секунд, впереди оставалось 7 кругов.

• На 60-м круге Норрис настиг «Ред Булл» Переса в смысле объезда на круг.

• Дэн Риккардо на последнем круге забрал быстрейший круг в предположительно последней своей гонке «Ф-1» и сорвал первый Большой шлем в карьере Ландо Норриса! Ферстаппен доехал вторым, а Пиастри закрыл подиум.

• Ферстаппен тут же поблагодарил Риккардо за снятие дополнительного балла с «Макларена» – ведь для «Ред Булл» сейчас каждый пункт уже важен: отрывы вас здорово удивят:

• А ведь это исторический первый Гран-при Сингапура без автомобиля безопасности! Хотя условия на треке были еще хуже прошлогодних: жарче, выше влажность, сильнее ветер…

Пилоты действительно усилились и превратились в настоящих роботов!

Быстрые мысли: «Ред Булл» минимизировал потери

Работа под настройки Ферстаппена действительно помогла «Ред Булл» вытащить из уик-энда хоть что-то: «Макларен» здорово оторвался, но «Феррари» хотя бы пока еще позади.

«Хаас» тоже так долго катал и изучал машину с настройками на всех предыдущих итерациях перед каждой ступенькой обновления, что разработал-таки схемы быстрого привыкания к треку.

У «РБ» – старая еще прошлогодняя подвеска «Ред Булл». Она не то чтобы хорошо себя показала в 2023-м в Сингапуре, но с тех пор у команды был практически безлимит времени на ее детальное изучение вдоль и поперек вместе с подстройкой к аэрообвесу – и они сумели: «РБ» хорошо ехала прежде всего на трассах, где требовалось механическое сцепление. Если бы не взаиморазрушительные тактики – могли бы сразиться и за очки, а так их почти догнали американцы.

«Уильямс» же просто наконец расширил окно настроек, а с опытом и адаптивностью Колапинто наконец появилась возможность проводить программы двумя машинами, а не одной накатывать настройки, а другую пытаться собрать под пилота. Франко действительно жалко – он вновь оказался в шаге от заслуженных в общем-то очков.

Удивительно, как Ферстаппену удалось все же добиться максимума возможного на самой ненавистной для «Ред Булл» трассе! И результат справедлив: Норрис все же не наработал на больший отрыв и Большой шлем из-за волны ошибок. Реакция Ферстаппена на одну из таких сказала все.

Следующий раунд – трехнедельное американское турне после трехнедельного перерыва: стартует 18 октября в Техасе. Команды уже планируют к нему очередную волну больших обновлений – чей прорыв ждете?

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Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli