После лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона
Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо слегка облегчил экс-напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену борьбу за четвертое чемпионство.
На Гран-при Сингапура Риккардо отобрал одно очко у главного соперника Макса, пилота «Макларена» Ландо Норриса, проехав лучший круг.
Теперь для завоевания титула нидерландцу достаточно финишировать вторым в оставшихся шести Гран-при и трех спринтах. Если Норрис выиграет все заезды, то уступит Ферстаппену один балл.
Риккардо отобрал у Норриса лучший круг на Гран-при Сингапура, Ферстаппен отреагировал: «Спасибо, Даниэль»
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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