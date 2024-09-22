После лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо слегка облегчил экс-напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену борьбу за четвертое чемпионство.

На Гран-при Сингапура Риккардо отобрал одно очко у главного соперника Макса, пилота «Макларена » Ландо Норриса , проехав лучший круг.

Теперь для завоевания титула нидерландцу достаточно финишировать вторым в оставшихся шести Гран-при и трех спринтах. Если Норрис выиграет все заезды, то уступит Ферстаппену один балл.

Риккардо отобрал у Норриса лучший круг на Гран-при Сингапура, Ферстаппен отреагировал: «Спасибо, Даниэль»

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