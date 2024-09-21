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Гран-при Сингапура-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00

В воскресенье, 22 сентября, состоится 18-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сингапура. Старт – в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

22 сентября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Шарль Леклер («Феррари»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Франко Колапинто («Уильямс»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Даниэль Риккардо («РБ»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Валттери Боттас («Заубер»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») 

Квала на слабейшем треке «Ред Булл»: Ферстаппен реанимировался, «Феррари» ужаснула

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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