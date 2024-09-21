Гран-при Сингапура-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00

В воскресенье, 22 сентября, состоится 18-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сингапура. Старт – в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

22 сентября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Шарль Леклер («Феррари»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Франко Колапинто («Уильямс»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Даниэль Риккардо («РБ»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Валттери Боттас («Заубер»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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