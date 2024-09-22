Риккардо о лучшем круге: «Если за счет этого Ферстаппен выиграет титул, то я гарантировал себе приятный подарок на Рождество!»
Пилот «РБ» поделился тем, что ему трудно сдерживать эмоции после Гран-при Сингапура, который, по последним слухам, станет последней гонкой австралийца в «Ф-1».
«Много эмоций, потому что я понимаю, как все могло сложиться. Думаю, дело еще в том, что я устал после гонки. Я испытываю так много… словно поток эмоций и чувств и усталость. За много лет я очень привык к кокпиту и просто хотел насладиться моментом», – сказал Риккардо.
Кроме того, Дэн поделился мыслями о самой гонке и о лучшем круге, который, как выяснилось, может сыграть ключевую роль в борьбе Макса Ферстаппена и Ландо Норриса за титул:
«Очевидно, после вчерашней неудавшейся квалификации мы знали, что нужно попытаться что-то предпринять – может быть, с расчетом на появление машины безопасности.
Насколько я понимаю, в гонке было сложно обгонять. Не так много пилотов обходили другие болиды. В начале гонки мы действовали агрессивно на «софте» и думали, что, может быть, в какой-то момент нам повезет, но, эх, этого не случилось.
Если Макс выиграет титул с преимуществом в одно очко, то тогда я гарантировал себе приятный подарок на Рождество!»
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
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