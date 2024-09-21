MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Мизано.
Двукратный чемпион оказался быстрее лидера сезона Хорхе Мартина из «Прамака» и своего напарника Энеа Бастианини. Пилот «Грезини» Марк Маркес завершил сессию лишь седьмым.
Гран-при Эмилии-Романьи
Мизано
21 сентября 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,031
2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,214
3. Энеа Бастианини («Дукати») +0,533
4. Брэд Биндер («КТМ») +0,605
5. Педро Акоста («Гасгас») +0,700
6. Марко Беццекки («ВР46») +0,806
7. Марк Маркес («Грезини») +0,849
8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,878
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,890
10. Франко Морбиделли («Прамак») +0,901
11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,006
12. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +1,083
Опубликовал: Михаил Ширяев
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