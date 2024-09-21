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  • MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й
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MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Мизано.

Двукратный чемпион оказался быстрее лидера сезона Хорхе Мартина из «Прамака» и своего напарника Энеа Бастианини. Пилот «Грезини» Марк Маркес завершил сессию лишь седьмым.

MotoGP

Гран-при Эмилии-Романьи

Мизано

21 сентября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,031

2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,214

3. Энеа Бастианини («Дукати») +0,533

4. Брэд Биндер («КТМ») +0,605

5. Педро Акоста («Гасгас») +0,700

6. Марко Беццекки («ВР46») +0,806

7. Марк Маркес («Грезини») +0,849

8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,878

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,890

10. Франко Морбиделли («Прамак») +0,901

11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,006

12. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +1,083

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
logoМарк Маркес
Маверик Виньялес
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Брэд Биндер
ВР46
logoХорхе Мартин
Энеа Бастианини
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Педро Акоста
Трэкхаус Рейсинг
Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP
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