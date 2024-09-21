MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Мизано.

Двукратный чемпион оказался быстрее лидера сезона Хорхе Мартина из «Прамака» и своего напарника Энеа Бастианини. Пилот «Грезини» Марк Маркес завершил сессию лишь седьмым.

MotoGP

Гран-при Эмилии-Романьи

Мизано

21 сентября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,031

2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,214

3. Энеа Бастианини («Дукати») +0,533

4. Брэд Биндер («КТМ») +0,605

5. Педро Акоста («Гасгас») +0,700

6. Марко Беццекки («ВР46») +0,806

7. Марк Маркес («Грезини») +0,849

8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,878

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,890

10. Франко Морбиделли («Прамак») +0,901

11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,006

12. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +1,083

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025