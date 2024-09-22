Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сингапура
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 331 очко
2. Ландо Норрис («Макларен») – 279
3. Шарль Леклер («Феррари») – 245
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 237
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 190
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 174
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 155
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 144
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 24
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
12. Юки Цунода («РБ») – 22
13. Алекс Албон («Уильямс») – 12
14. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
15. Пьер Гасли («Альпин») – 8
16. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 6
18. Эстебан Окон («Альпин») – 5
19. Франко Колапинто («Уильямс») – 4
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
22. Валттери Боттас («Заубер») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 516 очков
2. «Ред Булл» – 475
3. «Феррари» – 441
4. «Мерседес» – 329
5. «Астон Мартин» – 86
6. «РБ» – 34
7. «Хаас» – 31
8. «Уильямс» – 16
9. «Альпин» – 13
10. «Заубер» – 0
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
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