Боттас подпишет с «Заубером» однолетний контракт (RN365)
Боттас останется в «Заубере» еще на один сезон.
Ранее издание Blick сообщило, что в «Заубере» приняли решение продолжить сотрудничество с Валттери Боттасом.
Теперь же информацию подтверждает RacingNews365 – боссы «Заубер» / «Ауди» приняли решение сохранить финского гонщика.
В числе претендентов на место в «Заубере», помимо Боттаса, назывались гонщик «Формулы-2» Габриэль Бортолето и заменивший Логана Сарджента в «Уильямсе» Франко Колапинто.
При этом отмечается, что контракт с Боттаса с «Заубером» будет продлен на один сезон, и соглашение не будет предусматривать никаких опций возможного продления.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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