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Боттас подпишет с «Заубером» однолетний контракт (RN365)

Боттас останется в «Заубере» еще на один сезон.

Ранее издание Blick сообщило, что в «Заубере» приняли решение продолжить сотрудничество с Валттери Боттасом.

Теперь же информацию подтверждает RacingNews365 – боссы «Заубер» / «Ауди» приняли решение сохранить финского гонщика.

В числе претендентов на место в «Заубере», помимо Боттаса, назывались гонщик «Формулы-2» Габриэль Бортолето и заменивший Логана Сарджента в «Уильямсе» Франко Колапинто.

При этом отмечается, что контракт с Боттаса с «Заубером» будет продлен на один сезон, и соглашение не будет предусматривать никаких опций возможного продления.

«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
возможные переходы
logoЗаубер
logoАуди
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
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