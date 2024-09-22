Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса

В преддверии Гран-при Сингапура из большой автоспортивной семьи «Ред Булл» вырвался слух о скором трансфере – многообещающему резервисту Лиаму Лоусону наконец-то гарантировали место в болиде младшей команды «быков», «РБ».

«Счастливчиком», место которого, похоже, уже в следующей гонке в США займет Лоусон, стал Даниэль Риккардо – победитель 8 Гран-при, чей нынешний сезон вряд ли можно признать достойным. Главная проблема австралийца – квалификации, после которых он зачастую застревает в середине пелотона и завершает гонки за пределами очковой зоны. За 18 этапов Дэн лишь четырежды попал в топ-10, а по набранным зачетным баллам уступает напарнику, Юки Цуноде, почти в два раза!

Если же помнить, что в прошлом году Риккардо получил кокпит в «РБ» после многообещающих тестов болида старшей команды с прицелом на место Серхио Переса в «Ред Булл» – особых удивлений крутое решение куратора гоночной программы австрийской компании Гельмута Марко не вызывает. Риккардо дали шанс – он его не реализовал.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений из «РБ» или «Ред Булл» – уик-энд в Сингапуре сразу задался таким, что никаких сомнений в правдивости слуха не осталось. Вот три коротких примера:

1. Во всех интервью, связанных с вероятным уходом Риккардо, никто из спикеров не отрицал саму вероятность ухода – гонщик лишь отмечал, что он постарается сделать все возможное, чтобы выступить удачно.

2. В телеэфире Sky Sports F1 шеф «РБ» Лоран Мекьес вовсе проигнорировал прямой вопрос комментатора Дэвида Крофта о том, что предстоящая гонка может стать для Даниэля последней – и полностью сфокусировался на другой теме.

3. В субботу Даниэль признался журналистке BBC Розанне Теннант, что его улыбка – на этот раз фальшивая, а на вопрос о том, последняя ли это квалификация – просто отвернулся.

Вообще, по ходу выходных абсолютно все представители «Ф-1» рассуждали об увольнении гонщика как о событии уже решенном – и ощущение безысходности и грусти буквально витало в воздухе.

Квалификация для Дэна сложилась кошмарно – после многообещающего темпа в практиках он внезапно не выбрался даже из первого сегмента, в то время как Цунода в итоге пробился в десятку лучших.

«На фоне всего того дерьма, что творится вокруг, я искренне чувствовал, что суббота получится хорошей. Хочется оставаться оптимистом, но день очень пессимистичный, так что я пойду в свою ледяную ванну. Вы найдете меня плавающим там же завтра».

Все было понятно: на необгонной городской трассе старт 16-м – это приговор, изменить который могла бы только невероятная удача. Даниэль даже глупо пошутил, что неплохо бы вернуть Нельсона Пике-младшего и устроить аварию (как в 2008-м), но в этих словах лишь еще сильнее сквозили отчаяние и обреченность.

Авантюрная стратегия на гонку со стартом на самых мягких шинах и ранним пит-стопом ни к чему не привела – в то время как большинство соперников старались как можно дольше продержаться на трассе, чтобы не застрять в середине пелотона, Риккардо пытался атаковать (но без успеха) и совершил на один пит-стоп больше – так что в концовке заезда ожидаемо ехал последним.

Чуда не произошло, но напомнить о себе Даниэль все-таки смог: он договорился с командой об еще одной остановке в боксах, получил «софт» и проехал быстрейший круг Гран-при – попутно отобрав у лидировавшего Ландо Норриса «большой шлем».

Телезрители об австралийце тоже не забыли – и выбрали его гонщиком дня (что интересно, незадолго до финиша Риккардо был только третьим в списке претендентов на «народное» звание).

А то, что карьера Риккардо точно закончилась – косвенно подтвердил Макс Ферстаппен. После финиша шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер поздравил нидерландца по радио с отличным выступлением и отметил быстрый круг австралийца.Лаконичный ответ Макса: «Спасибо, Даниэль».

Сам же австралиец после финиша не спешил выбираться из машины.

А при уходе из паддока персонал встретил его коридором:

У Риккардо были отличные гонки, великолепные обгоны и невероятные победы – но он погнался за деньгами, не перестроился под новые машины и окончательно растерял свои уникальные навыки.

«Я старался изо всех сил, – признался пилот после финиша. – Скажем так: счастливого конца не случилось, но мне также нужно оглянуться назад и посмотреть на то, как все прошло. Я горжусь прошедшими 13 сезонами или типа того.

Обычно звание пилота дня для нас, гонщиков, не особо важно, но сегодня я могу сказать, что ценю его. На этот раз оно имеет значение – пусть и небольшое. Я готов к тому, что случится. И, скажем так, смирился с этим».

Посмотрите одно из последних интервью Дэна – он едва не плачет.

Итог вроде по делу, но почему-то все равно очень грустно.

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Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli, Mark Thompson