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Даниэль Риккардо намекнул на уход из «Ф-1»: «Счастливого конца не случилось. Скажем так, я смирился с этим»

Риккардо косвенно подтвердил уход из «Ф-1».

Пилот «РБ» высказался о своем будущем в «Формуле-1» после 18-го места на Гран-при Сингапура. Австралиец также показал лучший круг и стал пилотом дня.

По последним слухам, гонка в Сингапуре стала для гонщика последней, на этапе в Остине его заменят на Лиама Лоусона.

«Я также должен признаться, по какой причине вернулся [в «Ф-1»] после периода выступлений за «Макларен». Я всегда говорил, что не хочу возвращаться просто ради присутствия в пелотоне, я хочу прорваться вперед, вернуться в «Ред Булл».

Очевидно, это не осуществилось. В таком случае я должен задать себе вопрос: «Что ж, чего я еще могу добиться и к чему могу стремиться?»

Я старался изо всех сил. Скажем так, счастливого конца не случилось, но мне также нужно оглянуться назад и посмотреть на то, как все прошло. Я горд теми 13 годами или около того.

Обычно звание пилота дня для нас, гонщиков, не особо важно, но сегодня я могу сказать, что ценю это. Сегодня это имеет значение – пусть и небольшое.

Я должен быть готов к тому, что случится. Скажем так, я смирился с этим», – сказал Риккардо.  

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoРБ
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