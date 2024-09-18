В «Ред Булл» отказались от традиции использования разработанных болельщиками дизайнов ливреи

«Ред Булл» больше не будет использовать дизайны ливреи от болельщиков.

Австрийская команда уже довольно долгое время периодически использует на некоторых Гран-при дизайны ливреи, разработанные болельщиками.

Изначально планировалось, что в этом сезоне из оставшихся гонок такие ливреи будут использованы на этапах в Сингапуре и США. Но в итоге в «Ред Булл » решили отказаться от этих планов и оставить обычную ливрею. Основным аргументом называется необходимость максимально снизить вес болида, учитывая обострившуюся борьбу как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.

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