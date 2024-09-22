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Серхио Перес: «Всю гонку просидел позади Хюлькенберга, это катастрофа»

Перес остался разочарован результатом Гран-при Сингапура.

Пилот «Ред Булл» признал, что не мог отыграть больше позиций, поскольку на трассе было практически невозможно обгонять. В итоге Чеко финишировал 10-м, так и не сумел опередить Нико Хюлькенберга.

«Я всю гонку просидел позади Нико Хюлькенберга. Это просто катастрофа. Гонка получилась крайне болезненной.

Я также застрял и за Колапинто. Он провел очень хорошую гонку. Его мы в итоге смогли обойти за счет более раннего пит-стопа. Это был единственный вариант.

Мы могли бы оказаться намного выше, но обгонять на этой трассе было очень трудно. Очень досадно, что по итогам квалификации мы оказались так далеко. Но мы знаем, что сделали неправильно, а также знаем, как нам отыграться. Надеюсь, что в Остине, когда мы вернемся на нормальную трассу, мы сможем показать свою истинную скорость», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoХаас
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