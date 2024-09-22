Риккардо отобрал у Норриса лучший круг на Гран-при Сингапура, Ферстаппен отреагировал: «Спасибо, Даниэль»

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо не позволил гонщику «Макларена » Ландо Норрису набрать максимум очков на Гран-при Сингапура.

Британец выиграл гонку и был близок к тому, чтобы заработать очко за быстрейший круг.

На последних кругах Риккардо заехал в боксы, после чего проехал круг быстрее Ландо. Дэн не заработал дополнительный балл, так как финишировал 18-м.

Лидеру сезона Максу Ферстаппену из «Ред Булл » сообщили об этом.

«Твой старый приятель Даниэль забрал быстрейший круг под конец», – заявил гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе.

«Спасибо, Даниэль», – ответил Макс.

Не исключено, что гонка в Сингапуре стала последней в карьере австралийца. Предполагается, что на Гран-при США за «РБ» будет выступать Лиам Лоусон.

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й