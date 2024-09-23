Ландо Норрис о лучшем круге Риккардо: «Молодец, Даниэль»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о быстрейшем круге Гран-при Сингапура, который под конец заезда проехал гонщик «РБ» Даниэль Риккардо.
Риккардо не позволил Норрису еще на очко приблизиться к лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«Молодец, Даниэль.
Я не знаю. Я ничего не мог поделать, так что он сработал здорово. Я сделал все возможное, чтобы проехать лучший круг, когда шины были в хорошем состоянии в середине [отрезка], но я не могу собрать все баллы. Я делал все возможное, чтобы проезжать лучшие круги в последние несколько уик-эндов, и чаще мне удавалось это сделать, чем не удавалось.
Но на «харде» посреди отрезка я не могу победить парня на свежем «софте». Это просто жизнь», – заявил Ландо.
Риккардо отобрал у Норриса лучший круг на Гран-при Сингапура, Ферстаппен отреагировал: «Спасибо, Даниэль»
Риккардо о лучшем круге: «Если за счет этого Ферстаппен выиграет титул, то я гарантировал себе приятный подарок на Рождество!»
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