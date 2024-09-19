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MotoGP. Миллер перейдет в «Прамак» в 2025 году

«Прамак» определился с составом на сезон-2025

Джек Миллер продолжит карьеру в «Прамаке» в следующем году. Австралиец станет напарником Мигела Оливейры.

Команда завершит сотрудничество с «Дукати» и начнет использовать байки «Ямахи».

В последние два сезона Миллер выступал за «КТМ». Джек уже гонялся за «Прамак» в 2018-2020 годах. На счету гонщика 23 подиума в MotoGP, в том числе четыре победы.

В «Либерти» подтвердили интерес Хэмилтона к покупке команды MotoGP

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
переходы
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
КТМ
Прамак
Джек Миллер
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