MotoGP. Миллер перейдет в «Прамак» в 2025 году
«Прамак» определился с составом на сезон-2025
Джек Миллер продолжит карьеру в «Прамаке» в следующем году. Австралиец станет напарником Мигела Оливейры.
Команда завершит сотрудничество с «Дукати» и начнет использовать байки «Ямахи».
В последние два сезона Миллер выступал за «КТМ». Джек уже гонялся за «Прамак» в 2018-2020 годах. На счету гонщика 23 подиума в MotoGP, в том числе четыре победы.
В «Либерти» подтвердили интерес Хэмилтона к покупке команды MotoGP
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости