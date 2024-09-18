В «Ред Булл» гарантировали Лоусону место в «Ф-1» в сезоне-2025 (Speedcafe)
Лоусон получит место в «Ф-1» в сезоне-2025.
По информации австралийского издания Speedcafe, в контракте Лиама Лоусона с «Ред Булл» есть опция досрочного расторжения.
По условиям контракта, в том случае, если «Ред Булл» не гарантирует Лоусону место основного пилота в «Формуле-1» [одной из двух команд] в сезоне-2025 к середине сентября этого года, гонщик получает возможность разорвать контракт в одностороннем порядке без каких-либо штрафных санкций и присоединиться к другой организации.
Как сообщается, в «Ред Булл» воспользовались опцией и гарантировали ему место в «Ф-1» в следующем году.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speedcafe
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости