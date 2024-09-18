В «Ред Булл» гарантировали Лоусону место в «Ф-1» в сезоне-2025 (Speedcafe)

Лоусон получит место в «Ф-1» в сезоне-2025.

По информации австралийского издания Speedcafe, в контракте Лиама Лоусона с «Ред Булл» есть опция досрочного расторжения.

По условиям контракта, в том случае, если «Ред Булл» не гарантирует Лоусону место основного пилота в «Формуле-1» [одной из двух команд] в сезоне-2025 к середине сентября этого года, гонщик получает возможность разорвать контракт в одностороннем порядке без каких-либо штрафных санкций и присоединиться к другой организации.

Как сообщается, в «Ред Булл » воспользовались опцией и гарантировали ему место в «Ф-1» в следующем году.

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