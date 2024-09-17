Отца Переса госпитализировали в предынфарктном состоянии после аварии гонщика с Сайнсом

Антонио Перес Гарибай – мексиканский политик и отец пилота «Ред Булл » Серхио Переса – был отправлен в больницу после Гран-при Азербайджана .

Как сообщила пресс-служба Переса-старшего, инцидент произошел непосредственно после аварии Серхио с гонщиком «Феррари » Карлосом Сайнсом на заключительных кругах. Спортсмены не пострадали, стюарды признали момент гоночным.

Антонио нашли без сознания в ванной комнате у себя дома в Мехико, и он был госпитализирован в предынфактном состоянии.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей и в стабильном состоянии», – говорится в заявлении.

«Все случилось после аварии. Шок от инцидента, возможно, стал причиной. Сейчас врачи проверяют мое сердце, чтобы понять, почему я отключился», – сообщил политик в интервью Medio Tiempo.

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