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Мини-этап для юниоров в болидах «Ф-1» одобрят (Autosport)

Молодые гонщики получат шанс провести гонку в машинах «Ф-1».

Планы по проведению мини-этапа для юниоров «Формулы-1» близки к реализации. По информации Autosport, идею одобрят.

Ранее Комиссия «Ф-1» отвергла предложение об участии молодых пилотов в обычных Гран-при по уайлд-кард, однако поддержала идею особого этапа по окончании сезона, в рамках шинных тестов в Абу-Даби. Предполагалось, что этап будет состоять из практики, квалификации и спринта. Было решено, что планы необходимо оценить спортивным директорам, чтобы прояснить регуляторные моменты.

На недавнем заседании Спортивного консультационного комитета пришли к выводу, что предложение можно осуществить. Ситуация «развивается в верном направлении», утверждает издание со ссылкой на несколько высокопоставленных источников. Формальное голосование, которое состоится 2 октября, на следующем заседании Комиссии «Ф-1», почти наверняка утвердит планы.

Предстоит уладить некоторые детали, но, по всей видимости, будет проведена традиционная тестовая программа «Пирелли» в некотором формате, а также квалификация и спринт с участием десяти новичков. Пока неясно, как будут транслировать соревнование.

«Ф-1» обсуждает введение мини-этапа для юниоров по окончании сезона (The Race)

Тото Вольфф: «Нет команды, которая не поддержала бы мини-этап для юниоров в Абу-Даби»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФИА
тесты Формула-1
Пирелли
Гран-при Абу-Даби
logoФормула-1
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