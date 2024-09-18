Команда «РБ» представила специальную ливрею для Гран-при Сингапура
В «РБ» подготовили особую ливрею для этапа в Сингапуре.
Дизайн ливреи был разработан специалистами одного из спонсоров команды – компании Hugo Boss.
Также по ходу уик-энда в комбинезонах особой раскраски буду выступать Даниэль Риккардо и Юки Цунода.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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