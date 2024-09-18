Команда «РБ» представила специальную ливрею для Гран-при Сингапура

В «РБ » подготовили особую ливрею для этапа в Сингапуре .

Дизайн ливреи был разработан специалистами одного из спонсоров команды – компании Hugo Boss.

Также по ходу уик-энда в комбинезонах особой раскраски буду выступать Даниэль Риккардо и Юки Цунода .

Главный гений «Ф-1» перехвачен середняком у «Феррари». Решила только космозарплата, или это тренд?