Кристиан Хорнер: «Победы Пиастри – головная боль для «Макларена». Норрису платят в 5 раз больше»

Хорнер считает сильный состав проблемой для «Макларена».

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер высказался после объявления о ставке «Макларена » на Ландо Норриса и победы Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

«Обычно такие вещи решаются за закрытыми дверями. Я не уверен, что там за правила. Похоже, до сих пор есть путаница.

Я считаю, другой пилот [Пиастри] создает головную боль, поскольку он побеждает в гонках и выступает очень здорово.

Напоминает ситуацию, когда к нам пришел Даниэль Риккардо , который очевидно должен был стать вторым номером по отношению к Себастьяну Феттелю и выиграл три гонки в том году, а Себастьян – ноль.

Иногда это вызывает такую головную боль. Безусловно, Оскара взяли с ожиданиями – как, наверное, «Мерседес» Джорджа [Расселла] и «Феррари» Карлоса [Сайнса] – что есть главный актив и второстепенный. Конечно, когда второй пилот начинает обыгрывать первого, это головная боль.

Разные команды действуют по-разному. Когда у тебя такой актив как Макс Ферстаппен, его не сделаешь вторым номером. Ландо Норрису платят в пять раз больше Оскара, так что предположил бы, что он первый пилот, главный актив. Путаница начинается, когда ты не определяешься с планами с самого начала.

С такой проблемой очень тяжело справиться, ведь это приводит к разделению команды, правила борьбы становятся очень сложными. Наверное, все знают, кто первый номер, а кто второй, однако это надо сразу выяснять с гонщиками, иначе возникают недоразумения.

В начале сезона все возможности открыты, но, несомненно, когда приближаешься к середине дистанции, надо поставить на какую-то лошадь, особенно в борьбе за титул», – отметил Кристиан.

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