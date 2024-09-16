Кристиан Хорнер: «Победы Пиастри – головная боль для «Макларена». Норрису платят в 5 раз больше»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался после объявления о ставке «Макларена» на Ландо Норриса и победы Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.
«Обычно такие вещи решаются за закрытыми дверями. Я не уверен, что там за правила. Похоже, до сих пор есть путаница.
Я считаю, другой пилот [Пиастри] создает головную боль, поскольку он побеждает в гонках и выступает очень здорово.
Напоминает ситуацию, когда к нам пришел Даниэль Риккардо, который очевидно должен был стать вторым номером по отношению к Себастьяну Феттелю и выиграл три гонки в том году, а Себастьян – ноль.
Иногда это вызывает такую головную боль. Безусловно, Оскара взяли с ожиданиями – как, наверное, «Мерседес» Джорджа [Расселла] и «Феррари» Карлоса [Сайнса] – что есть главный актив и второстепенный. Конечно, когда второй пилот начинает обыгрывать первого, это головная боль.
Разные команды действуют по-разному. Когда у тебя такой актив как Макс Ферстаппен, его не сделаешь вторым номером. Ландо Норрису платят в пять раз больше Оскара, так что предположил бы, что он первый пилот, главный актив. Путаница начинается, когда ты не определяешься с планами с самого начала.
С такой проблемой очень тяжело справиться, ведь это приводит к разделению команды, правила борьбы становятся очень сложными. Наверное, все знают, кто первый номер, а кто второй, однако это надо сразу выяснять с гонщиками, иначе возникают недоразумения.
В начале сезона все возможности открыты, но, несомненно, когда приближаешься к середине дистанции, надо поставить на какую-то лошадь, особенно в борьбе за титул», – отметил Кристиан.
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