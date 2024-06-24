Составы команд MotoGP на сезон-2025: известны 11 гонщиков из 22

Команды MotoGP начали определяться с составами на сезон-2025.

Звезда «Грезини» Марк Маркес перейдет в заводскую «Дукати», в то время как лидер « » Хорхе Мартин и пилот «ВР46» Марко Беццекки продолжат карьеру в «Априлии».

Новичок MotoGP Педро Акоста перейдет в заводскую «КТМ» из « » (с сезона-2025 – «Тек 3»). За клиентский коллектив «КТМ» будут выступать Энеа Бастианини, покидающий «Дукати», и Маверик Виньялес.

Лидер «Ямахи» Фабио Куартараро принял решение остаться в команде.

Предполагается, что Хоан Мир продлил контракт с «Хондой» до конца 2026 года и будет выступать в паре с Лукой Марини, но официального подтверждения пока нет.

Составы команд MotoGP на сезон-2025

«Прамак» (байки «Дукати»): не объявлено (байки «Дукати»): не объявлено

«Дукати»: Франческо Баньяя, Марк Маркес : Франческо Баньяя, Марк Маркес

«ВР46» («Дукати»): не объявлено («Дукати»): не объявлено

«КТМ»: Брэд Биндер, Педро Акоста : Брэд Биндер, Педро Акоста

«Априлия»: Хорхе Мартин, Марко Беццекки : Хорхе Мартин, Марко Беццекки

«Грезини» («Дукати»): не объявлено («Дукати»): не объявлено

«Ямаха»: Фабио Куартараро : Фабио Куартараро

«Хонда»: Лука Марини : Лука Марини

«ЛЧР» («Хонда»): Жоан Зарко («Хонда»): Жоан Зарко

«Тек 3» («КТМ»): Энеа Бастианини, Маверик Виньялес («КТМ»): Энеа Бастианини, Маверик Виньялес

«Трэкхаус Рейсинг» («Априлия»): не объявлено («Априлия»): не объявлено

MotoGP. Беццекки подписал многолетний контракт с «Априлией» с сезона-2025