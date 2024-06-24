Составы команд MotoGP на сезон-2025: известны 11 гонщиков из 22
Команды MotoGP начали определяться с составами на сезон-2025.
Звезда «Грезини» Марк Маркес перейдет в заводскую «Дукати», в то время как лидер «Прамака» Хорхе Мартин и пилот «ВР46» Марко Беццекки продолжат карьеру в «Априлии».
Новичок MotoGP Педро Акоста перейдет в заводскую «КТМ» из «Гасгас» (с сезона-2025 – «Тек 3»). За клиентский коллектив «КТМ» будут выступать Энеа Бастианини, покидающий «Дукати», и Маверик Виньялес.
Лидер «Ямахи» Фабио Куартараро принял решение остаться в команде.
Предполагается, что Хоан Мир продлил контракт с «Хондой» до конца 2026 года и будет выступать в паре с Лукой Марини, но официального подтверждения пока нет.
Составы команд MotoGP на сезон-2025
MotoGP. Беццекки подписал многолетний контракт с «Априлией» с сезона-2025