Карлос Сайнс: «На старте Колапинто чуть не выбил две или три машины»

Сайнс высказался о выступлении на Гран-при Сингапура.

Пилот «Феррари » подвел итоги гонки, отметив, что неудачный старт с потерей позиций был обусловлен необходимостью выехать за пределы трассы, чтобы избежать столкновение с «Уильямсом » под управлением Франко Колапинто.

«Сегодня нашей задачей было минимизировать возможные потери. Особенно после очень непростого старта, когда нам пришлось срочно уходить в сторону, чтобы избежать столкновения – «Уильямс» [под управлением Колапинто] чуть не выбил две или три машины. Нам просто нужно было избежать этого и не повредить свой болид.

После этого мы застряли в средней группе, поскольку возможности для обгонов на трассе в Сингапуре сильно ограничены. Так что мы решили провести пит-стоп на 12-м круге и попробовать совершить «андеркат» средней группы. Хотя мы понимали, что в конце гонки, на сильно изношенных шинах, мы окажемся в уязвимом положении.

Но я хотя бы совершил несколько обгонов в начале заезда, продемонстрировал хороший темп, а в конце гонки сумел продержаться до финиша», – рассказал Сайнс .

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