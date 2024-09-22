Карлос Сайнс: «На старте Колапинто чуть не выбил две или три машины»
Сайнс высказался о выступлении на Гран-при Сингапура.
Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, отметив, что неудачный старт с потерей позиций был обусловлен необходимостью выехать за пределы трассы, чтобы избежать столкновение с «Уильямсом» под управлением Франко Колапинто.
«Сегодня нашей задачей было минимизировать возможные потери. Особенно после очень непростого старта, когда нам пришлось срочно уходить в сторону, чтобы избежать столкновения – «Уильямс» [под управлением Колапинто] чуть не выбил две или три машины. Нам просто нужно было избежать этого и не повредить свой болид.
После этого мы застряли в средней группе, поскольку возможности для обгонов на трассе в Сингапуре сильно ограничены. Так что мы решили провести пит-стоп на 12-м круге и попробовать совершить «андеркат» средней группы. Хотя мы понимали, что в конце гонки, на сильно изношенных шинах, мы окажемся в уязвимом положении.
Но я хотя бы совершил несколько обгонов в начале заезда, продемонстрировал хороший темп, а в конце гонки сумел продержаться до финиша», – рассказал Сайнс.
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