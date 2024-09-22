Даниэль Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура
Риккардо – лучший гонщик Гран-при Сингапура по версии болельщиков.
Победителя в данной номинации определяют зрители путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
Пилот «РБ» закончил гонку в Сингапуре на последней среди финишировавших, 18-й позиции. При этом Риккардо, за счет позднего пит-стопа и перехода на шины «софт», сумел установить лучший круг гонки и отобрать одно очко у Ландо Норриса, который является главным конкурентом Макса Ферстаппена.
Вероятно, что выбор в пользу Риккардо стал результатом флэш-моба среди болельщиков – считается, что Гран-при Сингапура мог стать последним в карьере Даниэля. По информации нескольких источников, уже на Гран-при США Риккардо в составе команды «РБ» заменит Лиам Лоусон.
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