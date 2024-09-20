Ферстаппена за мат на пресс-конференции обязали участвовать в общественных работах ФИА

Ферстаппен будет вынужден заниматься общественной деятельностью с ФИА.

Пилот «Ред Булл » был вызван к стюардам Гран-при Сингапура из-за использования нецензурной лексики на пресс-конфереции. Ферстаппен позволил себе высказывание о том, что его машина «была в жопе» («was fucked»).

Ферстаппен объяснил свои действия тем, что английский не является для него родным языком и что при общении в повседневной жизни он нередко использует подобные выражения.

В ФИА признали, что нарушение само по себе не было достаточно грубым, и что гонщик не позволял себе оскорблений в чей-либо адрес [за данные нарушения выписываются денежные штрафы].

При этом стюарды отметили, что гонщики, будучи примером для подражания, не могут позволять себе использовать подобный лексикон, высказываясь в публичном пространстве, к тому же не находясь в стрессовой ситуации.

В итоге стюарды постановили, что в качестве штрафа за допущенное нарушение Ферстаппен будет обязан принимать участие в общественной деятельности ФИА и «выполнить определенный объем общественных работ».

На такое решение повлияло и то, что – как отмечено стюардами, – это не первое подобное нарушение, допущенное Ферстаппеном.

Ферстаппен за мат на пресс-конференции вызван к стюардам Гран-при Сингапура

ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?»