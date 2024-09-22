«Ф-1» взбесило хитрейшее крыло «Макларена»! Команда погордилась хаком правил, но сняла деталь

«Формула-1» – бесконечное поле битвы не только лучших пилотов, но и умнейших инженеров: они ищут серые зоны и необычные решения. И каждое новое такое невероятно раздражает соперников – причем чем публичнее и шире расходится недовольство оппонентов и их фанатов, тем больше шансов на вмешательство регулятора и запрет новинки. Вновь доказано «Маклареном» и 2024-м!

На Гран-при Азербайджана Оскара Пиастри выдал гонку жизни, выстояв два десятка кругов под натиском «Феррари» Шарля Леклера. Причем большую часть это дистанции монегаск находился в зоне DRS, что помогало ему приближаться, но не обгонять. После гонки Леклер несколько раз подчеркнул, что ему отчаянно не хватало скорости.

«Очевидно, его [Пиастри] скорость на прямой была очень, очень большой, и после этого у меня больше не было возможности его пройти. Не думаю, что в атаках я мог сделать что-то лучше. Я мог бы лучше защищаться. Однако, опять же, я не знал, насколько они были быстры на прямых после обгона».

Сразу после победного окончания гонки болельщики в социальных сетях стали обсуждать довольно странное поведение заднего антикрыла болидов «Макларена». Их смущало то, как по краям увеличивался зазор между основной плоскостью и закрылком DRS. Происходило это на самой длинной прямой гонки в Баку, а значит на высокой скорости и под большой нагрузкой.

Вот как это выглядело на видео:

«Макларен» терял в прибавке от DRS, но получал дополнительный буст на каждой прямой и помощь с контролем износа задних покрышек при обороне на высоких скоростях – деталь определенно помогла Пиастри выстоять .

Пилоты «Макларена» гордились новацией

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис в интервью после Гран-при Азербайджана радовался и восхищался тем, сколько внимания получила новинка:

«Все было протестировано, все легально. Мы делаем все, что можем, для этого и существует «Формула-1» − исследовать в рамках правил. Мы прошли тесты – ФИА довольна. Теперь я горжусь и доволен тем, что делает команда: расширяtт границы, и это то, что и должны делать, если хотите бороться на вершине, сражаться с людьми, которые также известны такими же вещами.

В прошлом мы не могли такое сделать, но теперь мы в этом положении, так что я очень счастлив. На мой взгляд, это очень здорово.Так много правил, всяких вещей, но команды, включая нас, находят способы находить что-то такое, о чем другие не задумывались. Кроме нас есть другие команды, которые просто не показывают по телевизору. Может быть, они просто не лидируют в гонках и вы не можете увидеть все на определенных камерах, но такое есть не только у нас. Это большая игра, большая гонка, но я доволен тем, что сделал «Макларен».

В отличие от Норриса, Оскар Пиастри не считает «мини-DRS» панацеей или волшебным билетом. При этом он заявил, что до гонки в Баку вообще не знал, что заднее крыло «Макларена» работает таким образом.

«Честно говоря, впервые я узнал об этом тогда же, когда и все остальные, − на прошлой неделе. И это не серая зона. Его проверяют каждую неделю, он легален. У них теперь много разных тестов для задних крыльев. Честно говоря, я даже не знал, что оно так делает, пока не увидел три дня назад. Очевидно, что в спорте ты всегда ищешь крупицы эффективности, которые можешь получить, не нарушая правил. И я чувствую, что это то, что мы делаем, и то, что нужно делать, чтобы получить болид, выигрывающий чемпионат, и командой, выигрывающей чемпионат».

Соперники взбесились и назвали «мини-DRS» нарушением правил

«Ред Булл» уже упустил лидерство в Кубке конструкторов, а Норрис медленно сокращает расстояние до Макса Ферстаппена – и, конечно, действующие чемпионы ответили на обнаруженные детали.

«Да, разумеется, я видел фотографии, – отметил Ферстаппеню – Сейчас, в эпоху соцсетей, у каждого наготове есть видео, после чего начинаются бурные обсуждения. Для меня очевидно, что крыло двигалось на высокой скорости. Возможно, это очень умное решение, а может и нет. В конечном счете, разбираться с этим должны в ФИА. И этап в Баку был не первым, где в «Макларене» это использовали, это происходило и на других трассах. В любом случае, очень важно внести ясность. Причем речь не только о заднем антикрыле, но и о переднем. Что именно разрешается делать? В какой степени крыло может прогибаться? И так далее. Так что посмотрим».

А вот Серхио Перес был жестче напарника. Уже после заявления ФИА о том, что с задним антикрылом все в порядке с точки зрения гибкости, мексиканец удивился этому.

«Похоже, что ФИА все устраивает. Очевидно, что они не нарушают регламент, и машина признана легальной, но меня это очень удивило. Они провели несколько гонок с этим антикрылом, и не было никаких последствий. Я считал, подобные конструкции не разрешены регламентом. Это мое личное мнение, но я четко вижу, что заднее крыло гнется. Но в ФИА провели все проверки и, судя по всему, машина признана легальной».

Крыло проходило все проверки, но публичность вызвала дополнительное расследование

Болельщики, формульные авторы и другие эксперты поставили под сомнение легальность детали и ждали протестов от соперников. Спустя некоторое время на поднявшийся шум отреагировали в ФИА.

«ФИА пристально следит за гибкостью корпусов всех машин и оставляет за собой право потребовать внести изменения в любой момент по ходу сезона.

Тем не менее, если команда успешно прошла все тесты на отклонение и подчиняется регламенту и техническим директивам, это означает, что она полностью соответствует требованиям, и никаких дальнейших действий предприниматься не будет .

В данный момент ФИА изучает данные и любые дополнительные доказательства, которые появились на Гран-при Баку, и рассматривает любые меры для будущей реализации. Это часть стандартного процесса при проверке на техническое соответствие, и ФИА сохраняет право внести изменения в регламент по ходу сезона, если потребуется», – говорилось в заявлении.

По сути федерация признала: само заднее крыло успешно прошло все испытания на гибкость и другие моменты, прописанные в регламенте. Однако регулятор учел резонанс, огромное количество видео, разборов и реакций, и запустил дополнительное расследование.

Ведь, как верно заметили итальянские инсайдеры, ту же деталь команда уже использовала как минимум на Гран-при Италии и Бельгии, однако тогда оно не попадало в нарезки видео соцсетей и публичное поле. И оранжевым удавалось увиливать.

Главный конструктор «Макларена» Роб Маршалл – бывший автор подобного рода гнущихся крыльев в бытность главы аэроотдела «Ред Булл» – вышел к прессе и раскрыл позицию команды с инженерной точки зрения.

«Я бы не сказал, что они [остальные участники чемпионата] пользуются «серыми зонами» регламента меньше «Макларена». И я бы не сказал, что «Макларен» пользуется ими в своих интересах. Каждый придерживается того подхода, который считает лучшим. Но посмотрите на них… По той или иной причине сейчас мы обсуждаем именно нас. Я подразумеваю под этим то, что каждый видит, что делают остальные. Не думаю, что мы единственные находимся под пристальным вниманием

Мы ведем непрерывный диалог с ФИА касательно разных аспектов болида неделю за неделей, день за днем. Так что да, некоторые разговоры велись, но о чем именно, я бы не хотел вдаваться в подробности. Мы обсуждаем требования регламента и то, соблюдаются ли они нами. Нет необходимости в том, чтобы говорить об аэроупругости и характеристиках. ФИА в этом не заинтересована. Они хотят убедиться в том, что болиды, привозимые на трассу, соответствуют регламенту, директивами и мнению, которое может возникнуть [у специалистов федерации]. Вы работаете вместе с ними, чтобы убедиться во всем этом и идти дальше».

По сообщению Autosport, в паддоке есть еще как минимум две команды, поведение задних крыльев которых вызывает вопросы либо из-за возникающей прорези между пластинами, либо из-за подвижности всего крыла.

По мнению Маршалла, повышенное внимание к «мини-DRS» связано с успешными выступлениями «Макларена», который стал лидером Кубка Конструкторов после этапа в Баку.

«Это очень лестно: очевидно, чем ближе ты подбираешься к первым позициям, тем пристальнее за тобой наблюдают. Все команды изучают свои болиды так же тщательно, как и машины конкурентов. Мы исследуем болид, сотрудничаем с ФИА, чтобы понять «серые зоны» того или иного элемента машины и продолжить работу.

Честно, не знаю, [что можно вынести из комментариев соперников]. У них у всех свое мнение. Мы сотрудничаем с ФИА, чтобы убедиться в легальности нашего болида. Пока в ФИА довольны, [нас все устраивает]. Это единственное мнение, которое нас беспокоит».

«Мини-DRS» запретили, но есть нюанс

Уже во время подготовки к Гран-при Сингапура дополнительное расследования привело ФИА к идее, что деталь все-таки идет против духа правил. Причем именно на «Марине-Бэй» ее использовать не собирались – не раньше этапа в Лас-Вегасе, на трассах без длинных прямых она бесполезна и потенциально может быть даже вредной из-за снижения прижимной силы. На запрете настаивали в «Ред Булл» и «Феррари» – причем у последних наблюдается такая же находка, хоть и не такая заметная.

Важно уточнить, что запретили не наклон всего заднего антикрыла, а только зазор в планке DRS. В «Макларене» поступили хитро: если бы у них отгибалась сама планка DRS, то это был бы мгновенный бан от ФИА. Поэтому британцы сделали так, что зазор создавало отгибающееся вверх крыло – на этот счет правила молчали.

Федерация потребовала, чтобы никаких лишних зазоров между планкой DRS и самим антикрылом больше не было. В Сингапур сразу привезли другую версию, поэтому никаких санкций или дополнительных работ «Макларену» проводить не нужно.

После официального заявления ФИА в «Макларене» опубликовали свое – команда заявила, что это была их инициатива:

«Хотя антикрыло, использованное нами на этапе в Баку, в полной мере соответствует регламенту и прошло все необходимые тесты на гибкость, проводимые ФИА, команда «Макларен» сама предложила внести небольшие изменения в конструкцию после некоторых обсуждений данного вопроса с федерацией. Мы также ожидаем, что ФИА проведет такие же беседы и с некоторыми другими командами, застрагивая вопрос соответствиях их антикрыльев регламенту».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко одним из первых с нескрываемой радостью воспринял новость о запрете гнущейся кромки заднего антикрыла – и подтвердил: деталь активно использовали и раньше!

«Мы трижды протестовали против заднего антикрыла «Макларена». Сегодня ФИА приняла очень правильное решение. Заднее антикрыло Макларена запрещено. Теперь пришло время взглянуть на их переднее крыло.

Как и большинство зрителей, мы видели это по ТВ. И оно невероятно изгибалось. Правила говорят, что крыло не должно быть изготовлено так, чтобы изгибаться при пилотировании. [Статические] тесты – одно дело, команда их прошла. Но происходящее в гонке – другая история. На самом деле это не серая зона. [В регламенте] четко сказано, что не должно быть аэродинамических изменений во время пилотажа. Так что либо надо менять тесты, либо вносить изменения в правила и запрещать это крыло. Оно изгибается и дает выигрыш во времени», – добавил советник «Ред Булл».

А вот для босса «Феррари» Фредерика Вассера не все так однозначно: по сути все трассы, где «Макларен» мог и использовал «мини-DRS», уже позади. Команда уже получила преимущество и в ближайшем будущем установила бы другую версию заднего антикрыла.

«Это правда. Мы изучили ситуацию на предыдущих этапах, и они использовали эту спецификацию заднего крыла только на трассах, где необходим низкий уровень прижимной силы. Не уверен, что они бы захотели применить этот трюк в Сингапуре или Зандворте, например.

Мы должны оставить ответственными за это ФИА, заниматься этим не моя работа. Они разберутся с этим, а мы должны довериться им. Я не жалуюсь по этому поводу.

Думаю, тут дело не просто в «серых зонах». У нас также есть видео и снимки детали [«Макларена»], и становится немного неприятно, когда, если вы помните, в Монце у нас было пять машин в пределах двух сотых [на самом деле десятых] секунды. Вы могли сместиться с первого-второго места на пятое-шестое из-за двух сотых [десятых]. В Баку мы проехали 10 кругов бок о бок. Вы можете представить, как нам неприятно», – сказал Вассер.

Фредерика также спросили, вызывало ли беспокойство первоначальное заявление ФИА о предоставлении дополнительных разъяснений касательно легальности крыла. В ответ француз напомнил о схожей ситуации в начале сезона, когда в паддоке забеспокоились о передних крыльях.

«Думаю, есть некоторое непонимание касательно того, что произошло с передним и задним крылом. Насчет переднего крыла мы все согласны, что это может быть «серой зоной», поскольку в первом параграфе технической директивы сказано, что нельзя конструировать часть болида с намерением добиться ее деформации. Намерение трудно определить. История с задним крылом полностью другая, потому что в статье указано максимально допустимое отклонение. И здесь либо черное, либо белое. Никакого серого, темно-серого, светло-серого… Для меня это очевидно».

Все ищут «серые зоны» и лазейки, «Макларен» просто сыграл лучше всех и отвлек соперников

Но вы еще не забыли, что «Ф-1» – полигон битвы инженеров? Пилоты лидеров чемпионата не устают об этом напоминать.

«Если посмотреть на любую конкурентоспособную машину, она всегда подвергается пристальному изучению на самом высоком уровне, – отметил Оскар Пиастри. – Посмотрите на «Мерседес» с их задним крылом в 2021-м и печально известным DAS. На многие другие команды, которые пытались разобраться с эффектом DRS у «Ред Булл» в последние пару лет.

В прошлом мы видели гибкие передние крылья и все остальное, так что я думаю, что, естественно, будет пристальное внимание со стороны людей, которым интересно узнать, почему ваша машина конкурентоспособна. Так что я не думаю, что это касается только нас. Все остальные команды пытаются найти что-то, в том числе и мы сами − мы не считаем, что мы лучшие и нам не нужно ничему учиться у других. Мы всегда смотрим на другие команды.

Почему же тогда на крыло «Макларена» обратили внимание именно сейчас?

«Это вполне естественно, когда вы находитесь впереди, когда машина на протяжении 30 кругов находится в секунде от вас, а камера на заднем антикрыле работает на протяжении это расстояния, то нормально, что люди тоже будут больше обращать на такое внимание», – ответил Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла после квалификации Гран-при Сингапура, в которой Ландо Норрис взял поул, а Оскар Пиастри стал пятым, ответил критикам «мини-DRS».

«Что ж, эффект абсолютно нулевой. Думаю, мы увидели это сегодня. То, что наши соперники отвлекаются по таким поводам, – хорошие новости для нас. Ведь это значит, что они не фокусируются на самих себе, что для нас становится преимуществом. Нас полностью устраивает то, что это превратилось в своего рода отвлекающий маневр, который кто-то обсуждает. Крыло легальное. Здесь нет темы для разговора. Думаю, это просто история, но похоже, что все ищут какие-то истории. И это нормально, мы спокойно к этому относимся.

Мы продолжаем концентрироваться на собственных делах, твердо стоя на ногах. Продолжаем привозить новинки – вот чем мы занимаемся. Мы ведем разговор на трассе».

И правда: по расчетам технического эксперта The Race и бывшего технического директора «Ягуара», «Джордана» и «Стюарта» Гэри Андерсона, даже чуть большее прогибание антикрыла «Макларена» на прямых по сравнению с конкурентами дало команде не более 0,65 км/ч и осталось полностью в пределах допустимого. Однако соперники потратили кучу времени, сил и ресурсов на изучение, проверку, лоббирование и подготовку возможной собственной новинки – вероятно, спустив ценное время на симуляторе и в аэротрубе. По мнению Андрерсона, «Макларен» мощно отвлек их внимание от действительно важных дел.

Вопрос «Кто же в итоге победил и может гордиться»? все еще актуален.

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Фото: Hasan Bratic/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Diogo Cardoso/Keystone Press Agency, IMAGO/FLORENT GOODEN, HOCH ZWEI/Global Look Press ; Gettyimages /Clive Mason