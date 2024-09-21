MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP в Мизано с поула.

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин вырвался в лидеры, однако в итоге занял второе место, уступив Баньяе. Третьим финишировал еще один представитель «Дукати» Энеа Бастианини, четвертым – лидер «Грезини» Марк Маркес.

Мартин сохраняет первую строчку в личном зачете, отрыв от Баньяи составляет четыре очка.

MotoGP

Гран-при Эмилии-Романьи

Мизано

21 сентября 2024 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 13 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,285

3. Энеа Бастианини («Дукати») +1,319

4. Марк Маркес («Грезини») +5,386

5. Педро Акоста («Гасгас») +6,580

6. Брэд Биндер («КТМ») +8,143

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,405

8. Марко Беццекки («ВР46») +8,965

9. Франко Морбиделли («Прамак») +9,271

10. Маверик Виньялес («Априлия») +9,538

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +11,542

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,049

13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +14,819

14. Алекс Маркес («Грезини») +16,566

15. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +17,742

16. Джек Миллер («КТМ») +19,411

17. Лука Марини («Хонда») +20,101

18. Жоан Зарко («ЛЧР») +20,598

19. Такааки Накагами («ЛЧР») +25,394

20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +25,431

21. Хоан Мир («Хонда») +27,208

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 321 очко

2. Франческо Баньяя – 317

3. Марк Маркес – 265

4. Энеа Бастианини – 257

5. Брэд Биндер – 165

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025