MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 4-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP в Мизано с поула.
Пилот «Прамака» Хорхе Мартин вырвался в лидеры, однако в итоге занял второе место, уступив Баньяе. Третьим финишировал еще один представитель «Дукати» Энеа Бастианини, четвертым – лидер «Грезини» Марк Маркес.
Мартин сохраняет первую строчку в личном зачете, отрыв от Баньяи составляет четыре очка.
Гран-при Эмилии-Романьи
Мизано
21 сентября 2024 года
Спринт
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 13 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,285
3. Энеа Бастианини («Дукати») +1,319
4. Марк Маркес («Грезини») +5,386
5. Педро Акоста («Гасгас») +6,580
6. Брэд Биндер («КТМ») +8,143
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,405
8. Марко Беццекки («ВР46») +8,965
9. Франко Морбиделли («Прамак») +9,271
10. Маверик Виньялес («Априлия») +9,538
11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +11,542
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,049
13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +14,819
14. Алекс Маркес («Грезини») +16,566
15. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +17,742
16. Джек Миллер («КТМ») +19,411
17. Лука Марини («Хонда») +20,101
18. Жоан Зарко («ЛЧР») +20,598
19. Такааки Накагами («ЛЧР») +25,394
20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +25,431
21. Хоан Мир («Хонда») +27,208
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 321 очко
2. Франческо Баньяя – 317
3. Марк Маркес – 265
4. Энеа Бастианини – 257
5. Брэд Биндер – 165
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й
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