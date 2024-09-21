  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 4-й
2

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP в Мизано с поула.

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин вырвался в лидеры, однако в итоге занял второе место, уступив Баньяе. Третьим финишировал еще один представитель «Дукати» Энеа Бастианини, четвертым – лидер «Грезини» Марк Маркес.

Мартин сохраняет первую строчку в личном зачете, отрыв от Баньяи составляет четыре очка.

MotoGP

Гран-при Эмилии-Романьи

Мизано

21 сентября 2024 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 13 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +0,285

3. Энеа Бастианини («Дукати») +1,319

4. Марк Маркес («Грезини») +5,386

5. Педро Акоста («Гасгас») +6,580

6. Брэд Биндер («КТМ») +8,143

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,405

8. Марко Беццекки («ВР46») +8,965

9. Франко Морбиделли («Прамак») +9,271

10. Маверик Виньялес («Априлия») +9,538

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +11,542

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,049

13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +14,819

14. Алекс Маркес («Грезини») +16,566

15. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +17,742

16. Джек Миллер («КТМ») +19,411

17. Лука Марини («Хонда») +20,101

18. Жоан Зарко («ЛЧР») +20,598

19. Такааки Накагами («ЛЧР») +25,394

20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +25,431

21. Хоан Мир («Хонда») +27,208

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 321 очко

2. Франческо Баньяя – 317

3. Марк Маркес – 265

4. Энеа Бастианини – 257

5. Брэд Биндер – 165

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
Трэкхаус Рейсинг
Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ландо Норрис о слабом 1-м секторе: «Верил в скорость «Макларена», так что не было нужды атаковать сверх меры»
17 минут назад
Макс Ферстаппен: «Доволен вторым местом в квалификации после того, где «Ред Булл» был в пятницу»
513 минут назад
Норрис завоевал 6-й поул в карьере. Ландо лишь раз выиграл гонку с первой позиции
1625 минут назад
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
27640 минут назад
Сайнс завершил в барьерах квалификацию к Гран-при Сингапура и вызвал красные флаги
1сегодня, 13:57Фото
Перес стал 13-м в квалификации к Гран-при Сингапура
10сегодня, 13:48
«Феррари» не по правилам изменила давление в шинах Леклера в 3-й практике в Сингапуре и оштрафована на €5000
13сегодня, 13:02
Йос Ферстаппен: «Ред Булл» облажался довольно серьезно, если сравнить ситуацию в начале сезона и сейчас»
2сегодня, 12:48
Боттас подпишет с «Заубером» однолетний контракт (RN365)
14сегодня, 11:41
Тото Вольфф: «Мерседес» не следил за крыльями «Макларена» – команда погружена в решение собственных проблем»
3сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30