Франко Колапинто: «Рукопожатие с Хэмилтоном – один из самых особенных моментов в жизни»
Пилот «Уильямса» Франко Колапинто остался под впечатлением от того, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил его после клетчатого флага.
На Гран-при Азербайджана Колапинто стал восьмым, Хэмилтон – девятым.
«Льюис, рукопожатие с тобой после гонки – один из самых особенных моментов, которые у меня когда-либо были в жизни. Очень ценю то, какое уважение ты продемонстрировал. Не терпится снова встретиться на трассе», – написал Франко в соцсетях.
Аргентинец добавил, комментируя фото с Хэмилтоном:
«Борьба на треке – мечта, ставшая реальностью. Это ваш кумир? Мой точно».
Семикратный чемпион «Формулы-1» в интервью похвалил пилотаж Колапинто, но не вспомнил, как зовут соперника, который провел свой второй Гран-при в карьере.
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