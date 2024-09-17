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Франко Колапинто: «Рукопожатие с Хэмилтоном – один из самых особенных моментов в жизни»

Колапинто поблагодарил Хэмилтона за поддержку после гонки в Баку.

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто остался под впечатлением от того, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил его после клетчатого флага.

На Гран-при Азербайджана Колапинто стал восьмым, Хэмилтон – девятым.

«Льюис, рукопожатие с тобой после гонки – один из самых особенных моментов, которые у меня когда-либо были в жизни. Очень ценю то, какое уважение ты продемонстрировал. Не терпится снова встретиться на трассе», – написал Франко в соцсетях.

Аргентинец добавил, комментируя фото с Хэмилтоном:

«Борьба на треке – мечта, ставшая реальностью. Это ваш кумир? Мой точно».

Семикратный чемпион «Формулы-1» в интервью похвалил пилотаж Колапинто, но не вспомнил, как зовут соперника, который провел свой второй Гран-при в карьере.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
logoУильямс
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
Франко Колапинто
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