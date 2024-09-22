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Макс Ферстаппен о наказании за мат: «Это определенно влияет на мое решение о будущем. Не хочу постоянно иметь дело с подобным»

Ферстаппен пригрозил уходом из «Ф-1» из-за наказания за мат.

Пилот «Ред Булл» продолжает высказывать недовольство полученным за ругательства наказанием.

После субботней квалификации Ферстаппен давал односложные ответы на официальной пресс-конференции, после которой провел отдельную беседу с журналистами вне сессий «Ф-1».

То же самое трехкратный чемпион повторил и после гонки. При этом Макс подтвердил, что на фоне таких событий он может пересмотреть свое будущее в серии.  

«Конечно. Подобного рода вещи определенно влияют на мое решение о будущем. Когда ты не можешь быть собой, тебе приходится иметь дело с такими глупостями… Я теперь думаю, что нахожусь на той стадии карьеры, когда не хочу постоянно иметь дело с подобным. Это очень утомляет.

Конечно, здорово добиваться успеха и выигрывать гонки, но как только ты справился со всем этим – с победой в чемпионатах и гонках – то тогда хочешь просто хорошо проводить время.

Все выкладываются на полную. Все борются, даже в конце пелотона. Но если приходится иметь дело с такими глупостями, то это не то, как я хочу продолжать участвовать в спорте. Это точно», – сказал Ферстаппен.

При этом на предложение Льюиса Хэмилтона проигнорировать наказание в виде общественных работ нидерландец ответил: «Но наказывают-то не его!»  

Также Макс подчеркнул, что в ФИА могут ложно расценить его угрозы об уходе как незначительные.

«Не знаю, насколько серьезно они все это воспримут. Но, на мой взгляд, если хватит, то значит, хватит. Посмотрим. Все это продолжится, не сомневаюсь.

Это не проблема, ведь «Формула-1» продолжит существовать и без меня, но для меня это также не проблема. Вот как все обстоит.

На данный момент я даже не думаю об этом решении. Я сфокусирован на своем темпе, на том, что мы должны сделать к Остину и все в этом духе.

Вот о чем я думаю. Я не должен тратить энергию на ситуацию с наказанием, потому что все это очень глупо».   

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoФИА
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
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