Норрис до 52 очков сократил отставание от Ферстаппена, «Макларен» на 41 балл оторвался от «Ред Булл»

«Макларен» продолжает выступать лучше «Ред Булл», а Ландо Норрис – приближаться к Максу Ферстаппену в личном зачете.

На Гран-при Сингапура Норрис занял первое место, действующий обладатель титула финишировал вторым. Это позволило Ландо сократить отставание от Макса до 52 очков (279 против 331).

Оскар Пиастри стал третьим, опередив Серхио Переса , который завершил заезд десятым. Таким образом, «Макларен» набрал 40 очков за уик-энд, «Ред Булл» – лишь 19. Британцы оторвались от второй команды чемпионата на 41 балл (516 против 475).

«Ред Булл» удалось слегка улучшить положение в борьбе с «Феррари », которая занимает третье место в Кубке конструкторов – разница выросла с 31 до 34 пунктов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й