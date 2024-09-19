Макс Ферстаппен: «Не думаю, что Риккардо будет себя жалеть. Он очень многого добился, многие люди могут об этом только мечтать»

Ферстаппен высказался о возможном уходе Риккардо из «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл » считает, что Даниэль Риккардо успел очень многого добиться и не должен испытывать чувства сожаления, даже если покинет чемпионат по окончании сезона.

В прессе стало появляться все больше сообщений, что именно Риккардо потеряет место в «РБ» в следующем году, а его место займет Лиам Лоусон.

«Даниэль отличный парень. И я думаю, что он уже доказал, что является хорошим гонщиком «Формулы-1». Он мой друг. И да, то, в какой ситуации он оказался – это не слишком здорово. Но с другой стороны я не думаю, что он будет себя жалеть.

Иногда, на определенных стадиях карьеры, дела могут пойти не так, как тебе хочется – но при этом нужно помнить, что ты успел очень многого добиться, о чем многие люди могут только мечтать.

То есть, почему бы нет? В мире есть много других гоночных серий. А можно просто наслаждаться жизнью на ферме или что-то в этом роде.

Он отличный парень. И, на мой взгляд, не так важно – заслуживаешь ли ты места в «Ф-1» или нет. На самом деле этого заслуживают многие гонщики. А какие-то не заслуживают. В любом случае, это жизнь», – рассказал Ферстаппен .

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