  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен односложно отвечал на пресс-конференции в знак протеста: «Штраф смехотворен, предпочту поберечь голос»
3

Макс Ферстаппен односложно отвечал на пресс-конференции в знак протеста: «Штраф смехотворен, предпочту поберечь голос»

Ферстаппен назвал «смехотворным» штраф за брань.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил своеобразный протест против наказания в виде общественных работ за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

Квалификацию трехкратный чемпион «Формулы-1» завершил вторым, поэтому был обязан вновь посетить пресс-конференцию для трех лучших гонщиков сессии.

Там нидерландец сообщил, что у него «что-то с голосом», и не стал развернуто отвечать на вопросы, ограничившись репликами из одного-двух слов. После он провел отдельную сессию с журналистами, где объяснил свое поведение.

«Я считаю, произошедшее смехотворно, так что зачем давать полные ответы? Оказывается, за это можно легко получить штраф. Я предпочту не говорить много, поберечь голос, а интервью можно дать где-то еще, если вам нужны мои ответы.

[ФИА] хотела создать прецедент. Людей предупреждали или выписывали небольшие штрафы. Теперь мой случай захотели сделать более серьезным примером, наверное. На мой взгляд, это странно. Я сматерился не на кого-то конкретного, просто сказал слова про свой болид.

Не хочу винить стюардов, ведь я на самом деле провел с ними хорошую беседу. Они просто обязаны следовать правилам. Они были довольно понимающими, и для них это тоже непростая ситуация. Я считаю, что моя реплика не была такой уж плохой. И, разумеется, она не была направлена ни на кого», – заявил Макс.

Ферстаппена за мат на пресс-конференции обязали участвовать в общественных работах ФИА

Алекс Вурц: «Все гонщики «Ф-1» раздражены наказанием Ферстаппена за мат»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФИА
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
регламент
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сайнса оштрафовали на €25 000 за переход трассы после аварии
15 минут назад
Серхио Перес: «Надеюсь, получится сотворить чудеса за счет стратегии и пробиться вперед»
15 минут назад
Шарль Леклер: «Температура передних шин была на 10-12 градусов ниже нормы. У команды пока нет ответа, это катастрофа»
528 минут назад
Андреа Стелла о запрете «мини-DRS»: «Эффект абсолютно нулевой»
539 минут назад
Карлос Сайнс об аварии: «Переоценил уровень сцепления остывших шин с трассой»
249 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото