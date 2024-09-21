Макс Ферстаппен односложно отвечал на пресс-конференции в знак протеста: «Штраф смехотворен, предпочту поберечь голос»

Ферстаппен назвал «смехотворным» штраф за брань.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выразил своеобразный протест против наказания в виде общественных работ за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура .

Квалификацию трехкратный чемпион «Формулы-1» завершил вторым, поэтому был обязан вновь посетить пресс-конференцию для трех лучших гонщиков сессии.

Там нидерландец сообщил, что у него «что-то с голосом», и не стал развернуто отвечать на вопросы, ограничившись репликами из одного-двух слов. После он провел отдельную сессию с журналистами, где объяснил свое поведение.

«Я считаю, произошедшее смехотворно, так что зачем давать полные ответы? Оказывается, за это можно легко получить штраф. Я предпочту не говорить много, поберечь голос, а интервью можно дать где-то еще, если вам нужны мои ответы.

[ФИА] хотела создать прецедент. Людей предупреждали или выписывали небольшие штрафы. Теперь мой случай захотели сделать более серьезным примером, наверное. На мой взгляд, это странно. Я сматерился не на кого-то конкретного, просто сказал слова про свой болид.

Не хочу винить стюардов, ведь я на самом деле провел с ними хорошую беседу. Они просто обязаны следовать правилам. Они были довольно понимающими, и для них это тоже непростая ситуация. Я считаю, что моя реплика не была такой уж плохой. И, разумеется, она не была направлена ни на кого», – заявил Макс.

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