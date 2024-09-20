В «Макларене» сделали официальное заявление по вопросу изменения конструкции заднего антикрыла
В «Макларене» подтвердили изменение конструкции заднего антикрыла.
Ранее в прессе появилась информация о том, что ФИА обратилась к «Макларену» с просьбой внести изменения в конструкцию своего заднего антикрыла с целью убрать, получивший в паддоке название «мини-DSR».
«Хотя антикрыло, использованное нами на этапе в Баку в полной мере соответствует регламенту и прошло все необходимые тесты на гибкость, проводимые ФИА, команда «Макларен» сама предложила внести небольшие изменения в конструкцию после некоторых обсуждений данного вопроса с федерацией.
Мы также ожидаем, что ФИА проведет такие же беседы и с некоторыми другими командами, застрагивая вопрос соответствиях их антикрыльев регламенту», – говорится в заявлении «Макларена».
ФИА попросила «Макларен» изменить заднее антикрыло с системой «мини-DRS» (Autosport)
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