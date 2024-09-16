Шарль Леклер: «Планы «Феррари» идут до буквы Z»

Леклер прокомментировал многочисленные планы «Феррари».

Пилот «Феррари » Шарль Леклер ответил на вопрос о «Плане С», который назвал «не тупым» по ходу Гран-при Азербайджана .

«Не буду вдаваться в подробности о плане, но он был не тупым. Это все, что я могу сказать. Но да, мы его не выбрали.

Хотя я уже сказал достаточно, чтобы понять, что это означает. Это был другой план в сравнении с тем, что мы выбрали. И он не был тупым, вот и все», – заявил монегаск после финиша.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл , присутствовавший на пресс-конференции, вступил в диалог.

Расселл: Сколько у вас планов? До какой буквы?

Леклер: До буквы Z. До Z.

Расселл: А нет плана AA?

Леклер: Да, мы планируем все.

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