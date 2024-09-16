Шарль Леклер: «Планы «Феррари» идут до буквы Z»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос о «Плане С», который назвал «не тупым» по ходу Гран-при Азербайджана.
«Не буду вдаваться в подробности о плане, но он был не тупым. Это все, что я могу сказать. Но да, мы его не выбрали.
Хотя я уже сказал достаточно, чтобы понять, что это означает. Это был другой план в сравнении с тем, что мы выбрали. И он не был тупым, вот и все», – заявил монегаск после финиша.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, присутствовавший на пресс-конференции, вступил в диалог.
Расселл: Сколько у вас планов? До какой буквы?
Леклер: До буквы Z. До Z.
Расселл: А нет плана AA?
Леклер: Да, мы планируем все.
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